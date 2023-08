Ciclodromo fermo, è da sbloccare Dal Comune una diffida alla ditta

Si amplia il progetto del centro sportivo polivalente per il ciclismo, che sta nascendo a San Martino in Strada. "Intendiamo arricchirlo con una parte relativa alle mountain bike e una pista riservata alle Bmx – dice Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega allo sport – . La finalità resta comunque quella di facilitare la pratica degli sport sulla bicicletta in particolare a un pubblico giovanile, che potrà allenarsi ed esercitarsi su percorsi protetti, fuori dal traffico".

Il complesso, che occuperà una vasta area situata fra via Mazzatinti e viale Campo degli Svizzeri, nei pressi del cimitero di San Martino in Strada, prevede il ciclodromo dotato anche di percorso pedonale, che si svilupperà su un’area di 30 mila metri quadrati, in fase di realizzazione, un bike park (da 5.400 mq), un’area di avviamento alla mountain bike e alla Bmx, specialità riconosciute come discipline olimpiche che avranno piste apposite, oltre a tribune e servizi. In soldoni, gli appassionati potranno allenarsi e mettersi alla prova in vari circuiti posti all’interno dello stesso centro sportivo.

"Dopo una prima fase già realizzata, ora i lavori sono fermi – continua il vice sindaco – . Abbiamo rivolto una diffida alla ditta che si è aggiudicata l’appalto per costruire il centro sportivo affinchè riprenda l’opera il 4 settembre. Da quel momento, l’intervento, che costerà in totale 998mila euro co-finanziati dalla Regione, dovrà concludersi in 90 giorni. In sostanza, contiamo che a fine anno sia pronto il polo sportivo rivolto alle due ruote".

Saranno realizzati vari accessi all’area dedicata al ciclismo, che avrà anche un collegamento pedonale agli orti urbani situati nella zona.