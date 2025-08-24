‘Cignano per noi’: rimpatriata tra amici e confronto sul futuro

Mentre migliaia di giovani, in particolare legati a parrocchie, associazioni e movimenti cattolici o sportivi o ambientalisti, sono in vacanza in giro per l’Italia, anche un gruppo di amici, denominato ‘Cignano per noi’, si è ritrovato a Casaglia di Marradi, sull’Appennino fra San Benedetto in Alpe, l’Acquacheta e Marradi per ricordare un decennio di ‘Campi estivi di Cignano’, località fra Tredozio, Modigliana e Marradi, fra gli anni ‘60 e ’70.

Ai Campi estivi organizzati dall’Azione cattolica dell’allora diocesi di Modigliana (presieduta da Vittorio Montanari), partecipavano 70-80 ragazzi di Castrocaro e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto dalla valle del Montone, di Modigliana e Tredozio dalla valle del Tramazzo-Marzeno, di Popolano e Marradi dalla valle del Lamone.

Gli amici del gruppo, animato da Angelo Filipponi di Popolano e Tonino Barbieri di Castrocaro, non hanno organizzato solo un ‘Amarcord’ ma hanno costruito un’occasione di confronto sui temi educativi dei ragazzi di ieri e di oggi. "Se ieri Cignano era un luogo di formazione per i ragazzi dei paesi delle vallate tosco-romagnole, oggi rimane un luogo ideale di confronto e amicizia per un futuro di solidarietà anche per noi adulti".