Cimeli, foto, manichini: in mostra la temperie di guerra (e di feste)

Forlì, 8 novembre 2023 – Domani alle 15, nel Sacrario dei Caduti di corso Diaz 95, si terrà l’inaugurazione della mostra ‘1945 La Forlì Liberata’ in occasione delle celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione di Forlì. Questa è l’ultima mostra del 2023 allestita nel Sacrario dei Caduti e comprende 38 pannelli, cimeli, fotografie d’epoca, vetrine e manichini con gli abiti indossati, in quel periodo, dagli alleati inglesi. "Le mostre – precisa Domenico Garompolo dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra – seguono il percorso di quelle dello scorso anno".

La città di Forlì nel 9 novembre 1944 era usata come retrovia del fronte; infatti la città divenne luogo di riposo e anche di feste e pranzi (in particolare nel Collegio Aeronautico) per chi andava al fronte, diventando luogo di rinascita per tutto il comprensorio. Le ‘cingolette’ inglesi venivano usate dai contadini come trattori, e le motociclette permisero anche la crescita della nostra città. "Nel poligono di Forlì (Viale Roma) – annota Garompolo – furono dipinte in quel periodo delle immagini che sono tuttora presenti. A Forlì, in quegli anni, c’erano persone di varie nazionalità: scozzesi, maori, ebrei, polacchi, rimasti legati alla città tanto che negli anni successivi sono ritornati a Forlì per ricordare quel periodo". Questa mostra prevede visite di varie scolaresche, perché la tipologia del progetto presenta un ritratto preciso di quegli anni e non una interpretazione determinata da scelte politiche.

"Queste mostre – ha concluso Garompolo – servono non per esaltare eventi o luoghi ma per ricordare i valori trasmessi da tante persone, affinché le situazioni drammatiche come quelle della guerra non si verifichino più". La mostra potrà essere visitata sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Gli altri giorni su appuntamento.

Rosanna Ricci