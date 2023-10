Cimiteri diocesani ripristinati: "Tanto lavoro. E servono fondi"

"Ci siamo rialzati, ma la tragedia dell’alluvione che ha portato morte e devastazioni in tante famiglie romagnole ha toccato anche i cimiteri diocesani dove riposano i nostri cari, duramente colpiti dalla violenza dell’acqua e ricoperti dal fango". Riccardo Donati, responsabile Ufficio cimiteri della diocesi di Forlì-Bertinoro si apre a un sorriso dopo mesi di duro lavoro per ripristinare l’agibilità dei luoghi che saranno meta, nei prossimi giorni, delle visite in questo periodo dedicato alla commemorazione dei defunti.

"Una vera emergenza – prosegue –, che ha riguardato prima di tutto il cimitero dei Romiti, sconvolto dall’alluvione col triste scenario di tombe divelte, acqua che ha invaso i sepolcri e il fango che ha reso quasi irriconoscibile un luogo caro a tanti". Lo scenario attuale nel cimitero dei Romiti è quello di un luogo tornato alla normalità, in cui i segni dell’alluvione sono quasi scomparsi, anche se rimangono impressi sui muri i segni della furia dell’acqua, arrivata a due metri di altezza. Il livello del terreno, inoltre, è sceso anche perché quintali di fango sono stati portati via.

Ma anche i cimiteri di Roncadello, San Tomè, Pieve Acquedotto, Durazzanino e Bussecchio hanno subìto danni più o meno importanti. "La notizia positiva è che ora sono tutti aperti per poter permettere le visite e questo grazie soprattutto all’impegno di centinaia di volontari provenienti da tutta Italia e della Protezione civile. Inoltre diverse aziende hanno fornito i materiali necessari a prezzi veramente buoni, abbassando notevolmente i costi, testimoniando sensibilità e generosità".

Le spese complessive sostenute ammontano a circa 50mila euro solo per quanto riguarda la pulizia dal fango e il ripristino dell’agibilità, ma il lavoro continua. "Siamo in attesa delle fatture – spiega Riccardo Donati –, ma attendiamo al più presto i contributi in denaro che possano aiutarci per le spese già fatte e quelle preventivate".

Don Loriano Valzania, parroco dei Romiti ricorda come la solennità dei Santi il 1° novembre e la ricorrenza dei defunti il 2 saranno celebrate nella chiesa parrocchiale e nel vicino cimitero. "Un segno di ripartenza e di speranza per tutti – afferma don Loriano –in attesa della consegna della nuova chiesa, nel dicembre del 2024. I lavori stanno procedendo velocemente. Andiamo avanti con ottimismo e forza, sostenuti da una solidarietà commovente".

E’ sempre attivo poi un conto corrente intestato alla parrocchia "dove indirizzare le donazioni, anche perché il cimitero richiede ulteriori interventi e il teatro parrocchiale e la sede scout sono ancora inagibili".