Cimitero comunale di Rocca: ecco i lavori

La giunta comunale di Rocca San Casciano ha approvato tre progetti di lavori pubblici. Il primo riguarda il terzo e il quarto stralcio dei lavori di ripristino dei danni causati al cimitero comunale dal sisma del settembre 2023, per un importo di 900.000 euro; il secondo interessa i lavori di ripristino del muro perimetrale al parco Gramsci, abbattuto e danneggiato dall’alluvione del settembre 2024, con relativi sfollati di una famiglia, per un importo di 100.000 euro; il terzo la sistemazione della frana in prossimità di Casanova, causata dall’alluvione del settembre 2024, con un importo di 90.000 euro.

Osserva il sindaco Marco Valenti: "Per i due interventi di ripristino alluvione del settembre 2024 si provvederà all’affidamento dei lavori entro metà ottobre, mentre per i danni del terremoto al cimitero si provvederà immediatamente all’avvio del procedimento per appalto dei lavori secondo le norme e procedure di legge". Aggiunge il primo cittadino: "Come noto, il cimitero comunale è stato reso parzialmente inagibile dall’evento sismico del 2023. Sono già stati completati gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento nella parte relativa all’emisfero settentrionale e con il terzo e quarto stralcio riporteremo il nostro cimitero in totale sicurezza nelle parti laterali. Con l’approssimarsi della commemorazione dei defunti, raccomandiamo la massima attenzione a non sostare nei punti danneggiati del cimitero limitati da transenne o strisce".

Conclude Valenti: "Chiediamo un ultimo sacrificio con la promessa e l’auspicio che alla fine dei lavori riavremo il nostro cimitero comunale messo in sicurezza, abbellito, ripulito nel rispetto dei nostri cari defunti".

Quinto Cappelli