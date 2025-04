Cimitero monumentale, due visite guidate sulle tombe dei patrioti del Risorgimento

Un itinerario risorgimentale presso il cimitero monumentale ricorderà il 135° anniversario della morte di Aurelio Saffi, avvenuta il 10 aprile 1890. Due visite guidate che celebreranno la figura del triumviro della Repubblica romana, politico forlivese e importante figura del Risorgimento italiano. La prima ci sarà domenica, la seconda sabato 12 aprile: saranno gratuite, non sarà necessaria la prenotazione, il ritrovo sarà alle 10 all’ingresso del cimitero di via Ravegnana, per la durata di due ore.

Alvaro Lucchi, saggista, e Gabriele Zelli, esperto di storia locale, condurranno le visite alle tombe dei principali esponenti locali del Risorgimento. Agli incontri parteciperanno Antonella Greggi, presidente dell’Associazione mazziniana italiana ‘Giordano Bruno’ di Forlì, e, solo per domenica 6 aprile, il docente Enrico Bertoni, autore del libro ‘Aurelio Saffi. L’ultimo ’vescovo’ di Mazzini’, pubblicato nel 2018 da Capire edizioni. I due appuntamenti sono promossi anche dall’associazione culturale Fratelli Spazzoli, dal comitato Pro Forlì storico-artistica e dall’associazione di cultura romagnola ‘E’ Racoz’, in una primavera che vede un ricco programma di appuntamenti alla scoperta di luoghi cittadini (monumenti, giardini e palazzi) che raccontano la storia della città.

"Diversi forlivesi – spiega Gabriele Zelli – sono stati fondamentali per la nascita dell’Unità d’Italia e grazie a loro questo processo è stato accelerato. Gesta di personaggi più o meno famosi, con il cimitero monumentale che conserva la memoria anche dei tanti garibaldini che hanno combattuto nel corso dell’800". Si racconteranno le vicende di Aurelio Saffi (nato nel 1819 e morto appunto nel 1890 a villa Saffi a San Varano), e che riposa in un tomba a fianco della moglie Giorgina Craufurd (1827-1911), esponente del femminismo risorgimentale. "La Craufurd – afferma Zelli – è stato un personaggio fondamentale del movimento per l’emancipazione delle donne dell’epoca e in prima linea nella lotta contro la prostituzione femminile. Alla morte del marito catalogò tutti i suoi scritti, rendendoli poi pubblici".

Si proseguirà con Piero Maroncelli (1795-1846), Achille Cantoni (1833-1867), Antonio Fratti (1845-1897) e Alessandro Fortis (1841-1909), che è stato anche presidente del Consiglio dei Ministri dal 1905 al 1906: la sua tomba è collocata all’interno del Pantheon. L’itinerario prevede una sosta davanti alle lapidi, fra le altre, di Fortunato Zampanelli, Giuseppe Serafini, Federico Valenti, Giovanni Maltoni, Luigi Fratti, Livio Albicini, Giuseppe Palmeggiani, Leonida Capaccini e Pietro Bofondi. "Alcuni sepolcri – afferma Alvaro Lucchi – sono in cattive condizioni per l’usura del tempo e richiederebbero un restauro. Si potrebbero coinvolgere gli studenti del Liceo artistico e permettere così di ricordare i patrioti forlivesi che si sono battuti per l’Unità d’Italia".