Cimitero, riaperte le porte. Nuovi interventi in autunno

Con qualche giorno di anticipo rispetto al programma, sabato 12 aprile il cimitero di Vecchiazzano ha riaperto i cancelli alla cittadinanza dopo un periodo di lavori di riqualificazione. Organizzati in micro-cantieri per consentire la continuità delle visite alle tombe (eccetto nei fine settimana e durante le festività natalizie), gli interventi sono stati mirati alla riformulazione degli spazi per chiesette e sepolture, e ai percorsi all’interno del cimitero.

In particolare, spiega l’assessora Emanuela Bassi, il progetto è stato finanziato interamente tramite delle risorse comunali, raggiungendo il valore complessivo di 230mila euro.

La riqualificazione è "nata per soddisfare una duplice esigenza: l’aumento della disponibilità di edicole funerarie familiari, dato evidenziato dalle richieste dei residenti, e in più la riqualificazione delle pavimentazioni per garantire la completa accessibilità dei percorsi ormai degradati o incongrui".

In autunno sono previsti nuovi interventi per alberature e piantumazione di arbusti nelle aiuole che non potevano essere eseguiti in questo periodo dell’anno, a causa del rigido clima invernale.

"L’intervento è stato quindi orientato verso il rifacimento dei vialetti in conglomerato bituminoso albino e calcestre, per garantire – conclude infine l’assessora Bassi – una maggiore permeabilità delle superfici, e verso un’ottimizzazione degli spazi esistenti per ottenere nuove aree pubbliche dedicate alle sepolture, ossia sei edicole funerarie, e tre sarcofagi ed ulteriori superfici dedicate all’ inumazione".

s.t.