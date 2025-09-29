Cimitero violato. Razzia di vasi di fiori

Ieri mattina i modiglianesi si sono svegliati con una cattiva notizia: sono diverse decine i vasi portafiori in rame mancanti dalle lapidi del cimitero comunale. In molti casi gli sconosciuti hanno lasciato i fiori, ma sono spariti i recipienti o sono rimasti quelli in plastica che erano all’interno. A lanciare l’allarme (sui social network) è stata Oriana Ciani, pensionata che ogni settimana (nella foto) si reca al camposanto e ha potuto costatare che alle tombe dei suoi cari mancavano cinque vasi di rame.

"Hanno sfilato i vasi – racconta – lasciando i fiori, ma ho constatato che ne mancano tanti anche in altre tombe limitrofe". Un’altra signora conferma che nei giorni scorsi non c’era più il vaso nella zona dell’ossario e oltretutto il portoncino che dà sul retro era aperto. La zona cimiteriale depredata è quella più antica, sotto il porticato che abbraccia il famedio, con le tombe dei tre più illustri concittadini: il sacerdote don Giovanni Verità, il macchiaiolo Silvestro Lega e il benefattore Giacomo Puntaroli.

Gli orari di apertura e chiusura dei due cancelli automatici del cimitero, peraltro molto alti, sono rispettivamente alle ore 7 e alle 19 nei mesi da aprile ad ottobre. Le due porte in legno collocate dall’altro lato del camposanto alle estremità affacciano su un campo e vengono chiuse dall’interno ognuna con due catenacci, solo quelli in basso con anche lucchetti ad arco. Questi sono chiusi ma non infilati ai due occhielli che dovrebbero impedirne lo scorrimento. Quindi se dall’interno i catenacci vengono fatti scorrere ci sono due facili entrate, non visibili dalla strada.

Giancarlo Aulizio