Cinema all’aperto: torna l’Eliseo Ecco i film e gli incontri speciali

di Sofia Nardi

Un grande schermo immerso nel verde: da giovedì torna il cinema all’aperto nella cornice dell’arena Eliseo, in corso della Repubblica, con un ricco cartellone di film e diverse novità. Una cosa rimane sempre la stessa: la formula. "Anche quest’anno proporremo i migliori film della passata stagione cinematografica – interviene l’amministratore di ’Appennino Srl’ Francesco Romanelli – affiancati ad altre pellicole di grande rilevanza che ancora non erano arrivati in sala, perché usciti tropo avanti nella stagione e rimasti poco nelle sale: pensiamo all’interessantissimo ‘The quiet girl’, oppure a ‘Emily’, uscito solo negli ultimi giorni". In questo modo, all’Eliseo sarà possibile sia recuperare i migliori titoli che ci si è lasciati scappare nei mesi scorsi che apprezzare nuove uscite nella suggestione della storica corte interna affacciata sul corso principale di Forlì.

Oltre alle proiezioni non mancheranno gli incontri con gli autori. Tra quelli che i cinefili devono assolutamente segnarsi in agenda c’è la data di domenica 9 luglio, quando il celebre regista Marco Bellocchio sarà a Forlì per presentare il suo ultimo lavoro, ‘Rapito’. Venerdì 21 luglio, poi, sarà proiettato un film in collaborazione con la scuola di filosofia del filosofo Rocco Ronchi ‘Praxis’, che propone ‘Fairytale’ del regista russo Alexsandr Sokurov che immagina gli uomini e i dittatori che hanno cambiato la storia, tra cui Adolf Hitler, Benito Mussolini, Yosef Stalin, Winston Churchill e Napoleone Bonaparte, tutti in una sorta di limbo dove si confrontano tra scherzi e discussioni, in attesa di varcare la soglia della porta di Dio. Al termine della proiezione il pubblico dell’Arena potrà conversare sui temi trattati dal film con i docenti di Praxis.

Un altro elemento particolarmente interessante riguarda il costo dei biglietti: "L’arena – spiega Romanelli – aderisce al progetto ‘Cinema revolution’ che prevede un prezzo di ingresso di soli 3 euro e 50 per la visione di tutti i film italiani ed europei. Facendo una stima, direi che si tratta di circa l’85% della programmazione 2023, ciò significa che gli spettatori avranno modo di visionare moltissimi film a un prezzo modico". Dalla prossima settimana torna anche la tradizionale iniziativa il collaborazione con il Resto del Carlino: ogni giovedì avranno diritto a un ingresso omaggio i primi dieci lettori che consegneranno il quotidiano alla cassa del cinema.

Ma vediamo, intanto, la programmazione di giugno: giovedì si comincia con ‘Le otto montagne’ diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi nei panni di due amici d’infanzia le cui vite sono affini, ma diversissime. Venerdì tocca a ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti: un film squisitamente ‘morettiano’ che ha appassionato gli amanti del regista. Domenica c’è Mon crime, thriller psicologico di Francois Ozon. Si prosegue lunedì con il film di Beppe Fiorello ‘Stranizza d’amuri’, mentre martedì c’è ‘Grazie ragazzi’ di Riccardo Milani, con Antonio Albanese nei panni di un docente di teatro impegnato in un carcere. Mercoledì appuntamento con ‘Il piacere è tutto mio’ di Sophie Hyde e giovedì ecco ‘Gli spiriti dell’isola’ di di Martin McDonagh. Il mese si conclude con ‘La sirenetta’ in versione filmica.

L’arena rimarrà aperta ogni sera almeno fino ai primi giorni di settembre. La programmazione completa è disponibile sul sito www.cinemasaffi.it