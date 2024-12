Cinema Astoria: biglietti omaggio per 'Indagine di famiglia' di Gian Paolo Cugno

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, oggi, consegneranno questa pagina alla cassa dell’Astoria a partire dalle 18.

In cartellone arriva Indagine di famiglia di Gian Paolo Cugno. Il film ha inizio con una lettera inviata da Floridia, una piccola cittadina in provincia di Siracusa, che viene recapitata sessant’anni dopo in una casa in America, nel Connecticut. La destinataria è Maria Spada, emigrata dalla Sicilia nel dopoguerra, riunitasi quel giorno con la famiglia per festeggiare il suo centesimo compleanno. Nella lettera, datata 1960, l’avvocato Domenico Accaputo comunica a Maria di aver finalmente trovato prove inconfutabili dell’innocenza del padre Nicolò, del nonno Sebastiano e dello zio Pietro, ingiustamente accusati alla fine del 19° secolo dell’omicidio di un ricco proprietario terriero di nome Dramonterre. Con l’intento di riportare alla luce la verità e ricostruire l’intera vicenda che ha sconvolto la sua famiglia, Nick, il giovane nipote di Maria (Michael Ronda), parte per la Sicilia. Ma a Floridia, dopo più di cento anni, qualcuno tenta ancora di tenere nascosta una storia di omertà, lotta di classe e ingiustizia. Il film è tratto da una storia vera.

Nuovo arrivo anche Me contro Te: Cattivissimi a Natale. Il film diretto da Claudio Norza è ambientato alla vigilia di Natale, quando al Polo Nord, nella fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, tutti sono in fermento. Anche Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) sono alle prese con i preparativi per festeggiare il Natale, ma diventano le vittime di un elfo dispettoso che fa diversi scherzetti ed è intenzionato a rovinare la festa a tutti i bambini buoni.

Resta invece La Stanza Accanto di Pedro Almodovar. Il film segue la storia di una madre imperfetta e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Tra di loro, un’altra donna, Ingrid (Julianne Moore), amica della madre, è la custode del loro dolore e della loro amarezza. Martha, la madre (Tilda Swinton), è una reporter di guerra e Ingrid è una romanziera autobiografica: il film affronta la crudeltà della guerra, i modi diversi in cui le due autrici femminili scrivono di realtà, amicizia e piacere sessuale come migliori alleate nella lotta contro l’orrore.

Conferma in sala anche per Giurato Numero 2. Clint Eastwood racconta la storia di Justin Kemp (Nicholas Hoult), un padre di famiglia che presta servizio come giurato durante un processo per omicidio. Nel corso dell’udienza, però, Kemp si rende conto che è stato lui a uccidere la vittima, investita da un’auto in corsa. L’uomo si ritroverà così alle prese con un dilemma morale. Sconvolto, ma non intenzionato a dire la verità, Kemp cercherà in ogni modo di salvare l’imputato. Nel cast anche Toni Collette, Zoey Deutch e J.K. Simmons.

Ancora in programmazione, infine, il film di animazione Oceania 2: ambientato tre anni dopo l’epica avventura in cui Vaiana ha recuperato il Cuore di Te Fiti, salvando l’Oceano e la sua isola natale. Ormai adulta, Vaiana è una leader e una navigatrice esperta, ma una domanda continua a tormentarla: perché il suo popolo, famoso per essere un tempo di esploratori audaci, non ha mai incontrato altre civiltà durante i loro viaggi? La risposta sembra essere nascosta in un remoto angolo dell’Oceania.