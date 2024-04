Cinema e produzioni indipendenti, futuro a rischio

C’è forte preoccupazione per il futuro dell’industria cinematografica e audiovisiva indipendente italiana, un allarme lanciato da Cna Cinema e Audiovisivo. È infatti in discussione in Parlamento la riforma del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma), che rivede il sistema di quote di investimento e di programmazione in film, serie, documentari italiani a carico di broadcaster e piattaforme e a favore della produzione indipendente italiana. Tra le altre cose, si prevede di eliminare la norma contenente principi fondamentali volti a correggere la forte asimmetria negoziale e contrattuale nei rapporti tra produttori indipendenti e grandi broadcaster e player globali, con il rischio concreto di lasciare i produttori italiani senza alcuna tutela contrattuale, a discapito della biodiversità dell’industria culturale italiana.

Su questo tema Cna Cinema e Audiovisivo è più volte intervenuta negli ultimi mesi: sia in audizione con AgCom, sia in audizione al Parlamento, sia nei confronti del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Industria e del Made in Italy. Rappresentiamo un buon numero di case di produzioni indipendenti, realtà vivaci e attive che realizzano prodotti di qualità e che fanno crescere competenze altamente specializzate nel settore: nella nostra provincia sono oltre 100, di cui più del 40% associati a Cna.

È necessario che sia prevista una quota di investimento obbligatorio a tutela della produzione indipendente europea e italiana non inferiore al 20%, da innalzare entro due anni al 25%. In particolare, occorre definire l’obbligo di investire in opere cinematografiche di espressione originale italiana da produttori indipendenti (è la cosiddetta ‘quota cinema’), con almeno l’1% per le opere di animazione e anche documentaristiche. Respingiamo fermamente le richieste avanzate dalle piattaforme in Parlamento, che metterebbero a serio rischio la produzione indipendente italiana.

Lisa Tormena,

presidente di Cna

Cinema e Audiovisivo Forlì-Cesena