Cinema e vino sotto le stelle giovedì sera alla Tenuta Pandolfa

La Tenuta Pandolfa di Predappio ha organizzato per giovedì una serata-evento in tre parti sotto le stelle: cinema all’aperto, vini Noelia Ricci e cucina curata dalla storica Trattoria da Burde di Firenze, icona della tradizione toscana dal 1901. Si inizierà alle 19.30, con l’apertura e l’accoglienza nella Tenuta, cui seguirà la cena a base di specialità della tradizione toscana.

Alle 21.30 è in programma la proiezione del film ’Challengers’ (2024) di Luca Guadagnino. Spiegano gli organizzatori: "Si tratta di un intreccio di desiderio, rivalità e relazioni affettive nel mondo del tennis professionistico, con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist". Si potranno degustare i seguenti vini della nota Tenuta sulle colline tra Fiumana e Predappio: Brò, un Trebbiano di Romagna 2024 e un Sangiovese Superiore 2023. Prima della proiezione, sarà possibile visitare la villa settecentesca e il suggestivo tunnel sotterraneo, una passerella fra i vini dell’azienda agricola. Con i posti limitati, la prenotazione è consigliata (Info & Prenotazioni: 0543 940073 - 338.2274427; info@casadinoelia.it).

Costruita dai marchesi Albicini nel 1731, c’è chi la conosce come Pandolfa, Villa degli spiriti, o Casa dalle 100 finestre. Ma per tutti, adesso, è Casa di Noelia Ricci. Il nome deriva da Pandolfo Malatesta, che nel 1400 assaltò il Castello di Fiumana e successivamente venne acquisita dalla Famiglia Ricci. Oggi di proprietà della signora Paola Piscopo (nipote del commendatore Ricci), con i suoi 140 ettari, i suoi vini, i casali, la villa è diventata un polo agrituristico di ospitalità diffusa e di qualità.

Quinto Cappelli