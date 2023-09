Cinema, i grandi classici all’Arena Tornano ’Psycho’ e ’Strade perdute’

Anche quest’anno torna l’imperdibile doppio appuntamento per tutti gli appassionati di cinema. La rassegna ’Nuove (Re)Visioni - Meet the Classics!’ riporta sullo schermo due classici del cinema restaurati dalla Cineteca di Bologna. Si tratta di ’Psycho’ di Alfred Hitchcock e ’Strade perdute’ di David Lynch.

L’edizione 2023 ha come tema principale ’Il buio nella mente’. I due film voglionoportare il pubblico a riflettere sulle dinamiche e sulle rappresentazioni del disagio mentale nel cinema del passato.

Il primo appuntamento è domani all’Arena Eliseo (corso della Repubblica 108, Forlì), con ’Psycho’ (1960). Il lungometraggio – la storia di una donna in fuga che, dopo un furto, si ferma nel motel gestito dal giovane e inquietante Norman Bates – fu candidato a quattro premi Oscar, ed è diventato un classico citato da moltissimi altri film e prodotti pop. Marion è interpretata da un’indimenticabile Janet Leigh, mentre un iconico Anthony Perkins veste i panni del gestore del Bates motel. La proiezione sarà introdotta da Luca Petralia, co-autore del libro ’Ti presento Alfred’. La pellicola sarà proiettata in lingua inglese con sottotitoli in italiano.

Il secondo appuntamento, martedì 5 settembre, sarà con ’Strade perdute’ di David Lynch (1997), sempre all’Arena Eliseo. Il film è una crime story a tinte surreali, tipiche dell’universo narrativo s tilistico del regista. La musica è stata composta da Angelo Badalamenti, celebre autore di colonne sonore cinematografiche e televisive, tra qui anche quella di ’Twin Peaks’, la serie cult di Lynch. Il film racconta di Fred (Bill Pullman), musicista jazz convinto che la moglie Renée (Patricia Arquette) lo stia tradendo. In seguito alla morte della donna, il giovane viene accusato d’omicidio, ma non riesce a ricordare nessun dettaglio del crimine. Pete è un meccanico invaghito di Alice, la quale teme la vendetta di un famoso boss della mafia. Il film,proiettato in inglese con sottotitoli in italiano, sarà introdotto da Matteo Lolletti, regista e docente universitario. Incontri e proiezioni cominceranno alle 21.15, ma le porte dell’Arena si apriranno alle 20.30. Biglietto 6,50 euro.

La rassegna ’Nuove (Re)Visioni - Meet the Classics!’ è fa parte del progetto ’The Act of Looking’ ed è realizzata da Sunset Studio e Tiresia Media, in collaborazione con Arena Eliseo e Cineteca di Bologna, con il sostegno del Comune di Forlì e con la media partnership di ’Billy - Rivista di Cinema e altre perversioni’.

Alessandro Mambelli