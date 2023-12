Cinema iraniano, corti di nuovo sotto i riflettori

Sta per tornare Iranfest, il festival del cinema iraniano che nasce 6 anni fa dalla volontà di Sedicicorto di approfondire la conoscenza della cultura e del cinema di un’area spesso emarginata. Negli anni, è diventato anche una vetrina cinematografica per opporsi alle politiche restrittive nei confronti di movimenti culturali che faticano a mettere in luce disagi e rivendicazioni sociali di autori e filmmaker iraniani.

L’appuntamento è domani e martedì alla Fabbrica delle Candele; per questa edizione speciale il ricordo va a Masha Amini, uccisa a morte per aver indossato il velo in modo scorretto, lasciando uscire una ciocca di capelli, e alla volontà di non far cadere il silenzio né sul suo sacrificio né sul fatto che continui tutt’ora la lotta dei movimenti nati dal suo esempio.

Da sempre spinto dall’obiettivo di favorire l’alfabetizzazione cinematografica e la promozione di valori sociali nel pubblico più giovane, Sedicicorto ha deciso che a giudicare i film quest’anno, in una versione Iranyoung, saranno gli studenti del liceo artistico Canova e dell’istituto professionale Ruffilli che analizzeranno tra loro, le varie proposte, fino a determinare un film vincitore. L’appuntamento, alle ore 10 di domani e martedì 5 dicembre, si svolgerà presso la Fabbrica delle Candele grazie al contributo dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune.

Le opere presentate in gara sono state in tutto 211 e la selezione include 7 film tra film di fiction e animazione, realizzati da giovani registi Iraniani, alcuni dei quali sono riusciti ad ottenere asilo politico in paesi Europei. In gara ci sono ’La valige rouge’ di Cyrus Neshvad; ’It Turns Blue’ di Shadi Karamroudi; ’The Black Pomegranate’ di Ali Zare Ghanatnowi (vincitore della sezione Animalab al 20° Sedicicorto Forlì International Film Festival); ’Axe’ di Esmaiel Jabbari; ’Swollen’ di Zahra Khorshidi Paji; ’Pathetic’ di Narges Zakeri; ’Friday’ di Ramtin Serajpour. Per informazioni: mail@sedicicorto.it.

s.n.