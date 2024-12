Cinema: Mufasa e altre novità in arrivo alla multisala Astoria

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, oggi, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.

Arriva Mufasa: Il Re Leone, diretto da Barry Jenkins. Si tratta del prequel del classico Disney Il Re Leone e vede Rafiki, Timon e Pumbaa intenti a raccontare la storia di Mufasa, il padre di Simba, a un piccolo cucciolo di leone (Kiara, figlia di Simba e Nala), narrando l’ascesa di quello che è stato uno dei più grandi re delle Terre del Branco. Attraverso flashback, riviviamo la storia di Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L’incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale.

Nuovo arrivo anche Diamanti, di Ferzan Özpetek. Un regista convoca le sue interpreti preferite, quelle con cui ha lavorato maggiormente o che ha finito per amare. Il cineasta ha intenzione di realizzare un film sulle donne, non rivelando altri particolari. Una volta radunate le artiste, inizia a osservarle, a studiarle e a farsi ispirare da loro, finendo con la mente in un’altra epoca, nel passato, dove l’aria è riempita dal rumore delle macchine da cucire in un luogo affollato da sole donne, che qui vivono, lavorano e gestiscono il tutto. In questa sartoria cinematografica con a capo due donne, gli uomini ricoprono solo piccoli ruoli marginali, mentre realtà e finzione si mescolano così come le vite delle attrici e quelle dei loro personaggi. Nel cast: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca e Geppi Cucciari.

In sala poi Conclave. Il film diretto da Edward Berger ha inizio con la morte improvvisa del Papa, figura molto amata durante il suo pontificato. Il Collegio cardinalizio si riunisce in Vaticano per un conclave cruciale: un’elezione destinata non solo a scegliere un nuovo pontefice, ma a plasmare il futuro della Chiesa. Il cardinale Lawrence (Ralph Fiennes), decano del Collegio, è incaricato di supervisionare la sacra procedura, ma presto scopre che non sarà solo una questione di fede e preghiera. Tra i principali candidati spiccano il cardinale Bellini (Stanley Tucci), figura influente del Vaticano; il cardinale Trembley (John Lithgow) di Montreal; il cardinale Tedesco (Sergio Castellitto) di Venezia e il cardinale Adeyemi (Lucian Msamati) dalla Nigeria.

Arriva, poi, Io e Te dobbiamo parlare: il film diretto da Alessandro Siani, vede protagonisti per la prima volta insieme Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. La storia è quella di Antonio (Alessandro Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) condividono molte cose: una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due, una carriera non sempre luminosa...

Resta invece La stanza accanto, il film diretto da Pedro Almodovar che segue la storia di una madre imperfetta e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Tra di loro, un’altra donna, Ingrid (Julianne Moore), amica della madre, è la custode del loro dolore e della loro amarezza. Ancora in sala, infine, il film di animazione Oceania 2, ambientato tre anni dopo la prima avventura della saga.