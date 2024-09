Cinema nei luoghi storici: successo per le rassegne

Doppio successo per le rassegna estive ‘Castelli di carta’ e ‘Finestre sui cortili’ promosse dalle amministrazioni di Civitella, Galeata, Meldola e curate dalla DireFare sas. "Non sono solo i numeri degli spettatori, i complimenti, i ringraziamenti degli stessi sulla qualità degli spettacoli a riempirci di entusiasmo – commenta il curatore Giancarlo Dini – ma anche i luoghi che le nostre rassegne ci hanno fatto toccare e valorizzare, inediti e scoperti per la prima volta per molti dei nostri spettatori. La ragione di esistenza stessa della rassegna Castelli di carta era portare spettacoli tratti da libri in castelli, rocche o luoghi di grande interesse storico ed archeologico e così è stato possibile ambientare gli spettacoli in luoghi magici come il Castello di Cusercoli o la Rocca di Meldola. Quasi inedita e di grande suggestione è risultata l’ambientazione in un luogo come il Teatro romano di Mevaniola, un vero teatro romano con la suggestione di andare a vedere spettacoli sedendosi sugli stessi gradoni su cui ci si sedeva più di 2000 anni fa".

Stessa suggestione anche per la rassegna cinematografica nei comuni di Galeata e Meldola, dove grazie ad uno schermo gonfiabile è stato possibile ambientare le proiezioni in luoghi di pregi, rilievo storico ed architettonico come la loggia del mercato della seta di Meldola o la storica via Zannetti di Galeata ancora il chiostro del convento di Pianetto o la Rocca di Teodorano.

"Le due rassegne – aggiunge l’assessore alla cultura di Meldola Michele Drudi – hanno raccolto l’interesse e la partecipazione di un pubblico ampio e curioso di assistere a uno spettacolo o a una proiezione cinematografica in luoghi simbolici e di grande impatto come la nostra Rocca. L’arena cinematografica itinerante nelle frazioni del nostro territorio è inoltre un’esperienza diversa nel panorama locale, che consente di coinvolgere le frazioni e valorizzare gli spazi di aggregazione comunali e non, come i circoli di Ricò, San Colombano e Teodorano. La rassegna si è conclusa proprio a Teodorano, nella piazza di questo borgo medioevale, con più di 135 spettatori venuti in collina per vedere un film di grande impatto diciamo come ‘Io Capitano’, ai piedi della splendida torre del castello".

"Vorrei ringraziare – conclude Dini – gli sponsor privati, le associazioni culturali coinvolte, il pubblico presente il fedele service Lombardi e tutte le persone, perché di persone son fatte, che lavorano nelle Amministrazioni comunali e che in esse ricoprono cariche di rilievo".

Oscar Bandini