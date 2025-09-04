Cinema sotto le stelle. Gratis per 10 lettori la storia di Berlinguer

Un biglietto in omaggio ai primi dieci lettori che questa sera si presenteranno dalle ore 20.30 all’Arena Eliseo (corso della Repubblica, 108) con questa pagina. Nella sua ultima settimana di tabellone estivo, il programma del cinema all’aperto prevede la proiezione di Berlinguer – La grande ambizione, film biografico del 2024 in cui il regista Andrea Segre racconta 5 anni della vita privata e pubblica del segretario del Partito comunista Enrico Berlinguer, interpretato da Elio Germano, che per l’occasione si è aggiudicato il David di Donatello del 2025 come miglior attore protagonista. Il film inizia nel 1973, quando Berlinguer sfuggì a Sofia a un attentato dei servizi segreti, e attraversando le campagne elettorali, i viaggi a Mosca, le copertine dei giornali di tutto il mondo e le rischiose relazioni con il potere, arriva al 1978, anno segnato dal rapimento e dall’assassinio del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. La pellicola ripercorre così la storia di un uomo, e con essa quella di un popolo, per cui vita e politica, privato e collettivo, erano indissolubilmente legati. Siamo così accompagnati ad osservare i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, sfidando i quali Enrico Berlinguer e il Partito comunista tentarono per questi cinque anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando a un passo dal cambiare la storia.

Domani sera, la stagione estiva dell’Arena Eliseo si conclude con la proiezione di Il cielo sopra Berlino, celebre dramma del 1987 diretta da Wim Wenders con Bruno Ganz e Solveig Dommartin. Il film segue i protagonisti Damiel e Cassiel, due angeli che nel secondo dopoguerra svolgono la missione loro assegnata, aggirandosi nella Berlino dei tempi ascoltando i pensieri delle persone incontrate, che essi vedono solo in bianco e nero. Ma Damiel, più empatico delle ansie e delle piccole gioie degli umani, sente fortemente l’attrazione esercitata dalla città e dalla sua stessa gente. Un giorno vede in discoteca Marion, una bellissima trapezista licenziata dal circo in cui lavora e sconvolta dalla imminente solitudine, oltre che da presagi di morte, e se ne innamora. Il posto di Damiel è ora accanto a lei, in un ruolo insolito, ma prudente e discreto nella sua tenerezza. Lo intuirà ad un dato momento Peter Falk, un attore che con una troupe gira un film sulla Germania nazista, e che molto tempo prima era lui pure un angelo. Ora è solo un ex che ha operato una scelta precisa, pronto a fare il Bene, amico degli esseri umani, pieno di speranza e fiducia, così come lo sono molti ex-angeli presenti ovunque nel nostro mondo, dei quali noi raramente avvertiamo la presenza e l’aiuto concreto. Anche Damiel fa la sua scelta: rinuncia all’immortalità e nasce uomo, ai piedi del muro di Berlino, optando per l’amore, allo scopo di vivere con Marion (che ora egli vede a colori e che ha finalmente incontrato colui che attendeva dalla vita) le gioie e le sofferenze di tutti gli umani. Dopo la chiusura dell’arena, giovedì 11 settembre è prevista la riapertura del cinema Saffi d’Essai (viale dell’Appennino, 480).