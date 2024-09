Cinema sotto le stelle. Gratis per i primi 10 lettori ’La moglie del presidente’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che oggi consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo (corso della Repubblica 108) dalle 20.30. In programmazione c’è La moglie del presidente di Lea Domenach. Il film racconta la storia di Bernadette (Catherine Deneuve), moglie di Jacques Chirac (Michel Vuillermoz), presidente della Repubblica francese dal 1995 al 2007. Quando il marito vince le presidenziali, Bernadette è una figura in ombra, considerata poco carismatica e antiquata. Una volta entrata all’Eliseo decide di ribaltare questa immagine di sé: attiva politicamente e socialmente, inizia a sfruttare i media e il loro potere divulgatore per farsi conoscere meglio e per promuovere le sue attività. Riesce così, in breve tempo a diventare una protagonista imprescindibile e a prendersi la sua rivincita. Domani è il turno de L’incredibile viaggio di Harold Fry: diretto da Hettie Macdonald, racconta la storia di un uomo comune di nome Harold (Jim Broadbent), che ha trascorso la sua vita vivendo in maniera prudente, senza mai fare nulla di avventato. Vive a Kingsbridge con la moglie Maureen (Penelope Wilton), sebbene il loro matrimonio sia ormai così tranquillo da sembrare caduto nella monotonia. Un giorno, mentre sta andando a imbucare una lettera, Harold scopre che una sua vecchia amica è molto malata e decide di andare a trovarla. Harold intraprende il viaggio verso l’Inghilterra a piedi. Sicuro che il suo eroico gesto terrà in vita la sua amica, l’uomo intraprende un cammino durante il quale incontrerà diverse persone, interessate al suo intento. In poco tempo, l’intera nazione sarà catturata dalle sue imprese. Nel corso del suo lungo cammino, Harold avrà numerose occasioni per riflettere, soprattutto su suo figlio David, che, dopo aver combattuto a lungo contro la depressione e diverse dipendenze, ha finito per soccombere.

Sabato 7 tocca a Napoleon di Ridley Scott. Il film ripercorre dalle origini la carriera di Bonaparte (Joaquin Phoenix) nell’esercito, raccontata attraverso la relazione con la sua prima moglie, Giuseppina (Vanessa Kirby), suo grande amore. Sotto la guida del condottiero francese il Corpo d’armata trionfa in diverse campagne militari, tra cui quella in Italia e in Egitto. Le sue competenze, però, non si esauriscono soltanto nel campo militare, perché Bonaparte riuscirà tramite una serie di escamotage politici a farsi proclamare Imperatore. Rafforzato dai suoi successi, Napoleone non arresta la sua avanzata, iniziando a commettere però degli errori gli saranno fatali.

Domenica 8 settembre ecco Buena vista social club del cineasta tedesco, Win Wenders. La pellicola narra le vicende del musicista americano Ry Cooder e suo figlio Joachim per riunire all’Avana un gruppo di cantanti e musicisti cubani, di età compresa tra gli 80 e i 92 anni. La band affiatata dalla musica e dall’entusiasmo parte per una tournée che tocca le più grandi città degli Stati Uniti e dell’Europa. Il gruppo arriverà in uno studio di registrazione a incidere il loro primo album.