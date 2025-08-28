Cinema sotto le stelle ’Il maestro che promise il mare’ gratis per 10 lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi 10 lettori che oggi consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo dalle 20.30. In cartellone stasera c’è Il maestro che promise il mare di Patricia Font. Il film racconta due storie ambientate in epoche diverse. Nel 1934, Antoni Benaiges (Enric Auquer), un insegnante catalano, si trasferisce in un piccolo villaggio vicino Burgos, una città nel nord della Spagna. Gli viene assegnata una classe elementare in una piccola scuola tradizionalista. Benaiges decide di rivoluzionare il metodo d’insegnamento applicandone uno da poco introdotto in Francia dal pedagogista Célestin Freinet. Il suo operato si interrompe bruscamente quando nel 1936 viene assassinato durante la guerra civile spagnola. La seconda storia è ambientata ai giorni nostri e vede protagonista Ariadna (Laia Costa), una giovane che decide di esaudire il desiderio di suo nonno cercando i resti del bisnonno ucciso in guerra e sepolto in una fossa comune.

Domani è il turno di Sotto le foglie di François Ozon. Michelle Giraud (Hélène Vincent) è una pensionata che vive in un tranquillo villaggio della Borgogna. La donna condivide la sua vita con l’amica di lunga data Marie-Claude Perrin (Josiane Balasko) e si dedica alla cura del suo orto. La sua routine viene sconvolta dall’arrivo della figlia Valérie (Ludivine Sagnier) e del nipote Lucas (Garlan Erlos), per le vacanze di Ognissanti.

Sabato va in scena L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol. Thibaut (Benjamin Lavernhe) è un famoso direttore d’orchestra la cui vita cambia radicalmente quando scopre di avere una grave forma di leucemia.

Domenica c’è Piccole cose come queste di Tim Mielants. L’azione si svolge nel 1985 in Irlanda. Bill Furlog (Cillian Murphy) è un uomo silenzioso, dall’animo semplice ma anche un attento osservatore, che ha dedicato la vita al lavoro, alla moglie Eileen e alle loro cinque figlie. Siamo nei giorni che precedono il Natale, quando Bill entra nel cortile del convento locale, diretto da Suor Mary (Emily Watson), fa un incontro che riporta a galla ricordi sepolti nella sua memoria.

Lunedì tocca a Nonostante di e con Valerio Mastandrea. Un uomo ricoverato in ospedale (Mastandrea) vive serenamente la sua routine di paziente. È ricoverato da tempo e si gode una routine sempre uguale e priva di sorprese. La sua tranquillità viene però scossa dall’arrivo di una nuova compagna di reparto (Dolores Fonzi).

Martedì si proietta Le occasioni dell’amore di Stéphane Brizé: è la storia di Mathieu, che vive a Parigi, e di Alice, che invece vive in una cittadina vicino al mare nell’ovest della Francia. Lui ha 50 anni ed è un attore affermato e di successo. Lei, 40 anni, è un’insegnante di pianoforte. I due si sono innamorati quindici anni fa e in seguito hanno deciso di separarsi....

Mercoledì ecco F1 diretto da Joseph Kosinski. Il film segue la storia di un ex pilota della Formula 1, Sonny Hayes (Brad Pitt), che dopo essersi ritirato negli anni Novanta a seguito di un grave infortunio, che ha rischiato di mettere per sempre fine alla sua carriera, decide di tornare in pista.