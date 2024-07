Cinema sotto le stelle in val Bidente. Schermo gonfiabile e aperitivi

Torna domani la rassegna cinematografica ‘Finestre sui cortili. Cinema in Val Bidente’, promossa dall’Unione della Romagna Forlivese e dai Comuni di Galeata e Meldola, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e di una trentina di attività della vallata, a cura della DireFare sas. Saranno 13 le proiezioni di 8 pellicole tra l’Arena Hesperia di Meldola – ‘Hesperia sotto le stelle’ – e la storica via Ferdinando Zannetti a Galeata oltre ai cinque Cineaperitivo a San Colombano, Ricò, Teodorano, Pianetto, via Zannetti - Bar de Borg e San Zeno. "Lo schermo gonfiabile ci consente di andare ovunque – commenta il curatore della rassegna Giancarlo Dini – e la sezione ‘Cineaperitivo’ ci permetterà di accogliere con un sostanzioso aperitivo gli spettatori, creando anche un momento di socializzazione che magari la visione silenziosa del film non consentirebbe". Il cineaperitivo si replica anche nel Galeatese in tre location: in via Zanetti, in collaborazione con il Bar de Borg, al Museo Mambrini di Pianetto con aperitivo a cura della Campanara; alle ex scuole elementari di Strada S. Zeno dove interverranno la Pro loco e la Cooperativa di comunità di San Zeno.

"La conclusione sarà nella panoramica piazza della Rocca di Teodorano con un suggestivo tramonto di fine estate e un affaccio panoramico tra i più belli della Romagna. Per quel che riguarda la rassegna sarà possibile spaziare da ‘Anatomia di una caduta’ – aggiunge Dini – ad uno dei film più belli e meno visti della stagione, quel ‘Limoni di inverno’ splendidamente interpretato da Christian De Sica e Teresa Saponangelo, al cinema del lavoro ma con toni surreali e grotteschi sospesi tra Germi, Gogol e Fantozzi come ‘Palazzina Laf’ di Michele Riondino". E ancora passeranno sul grande schermo le epiche vicende di Enzo Ferrari e della Mille miglia del 1957 e l’odissea moderna di ‘Io capitano’, oltre ai portieri improvvisati nella Milano degli anni ‘50 con ‘Zamora’ di Neri Marcorè.

Per l’appuntamento con il giallo c’è Agatha Christie, riletto da Kenneth Branagh a San Colombano mentre ’Harold Fry’ che cerca di portare consolazione a un’amica lontana, rievoca la malinconia poetica di un Forrest Gump avanti con gli anni.

Si parte domani alle 21,15 all’Arena Hesperia di Meldola con ‘Anatomia di una caduta’ di Justine Triet, Palma d’oro al Festival di Cannes 2023.

Biglietti: 6 euro intero e 5 ridotti; aperitivo 10 euro. Info e prenotazioni: 376.1224452. Le proiezioni si terranno anche in caso di meteo sfavorevole, in luoghi adiacenti al coperto.

Oscar Bandini