Cinema sotto le stelle. L’anteprima di ’Bolero’ oggi gratis per 10 lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo in tempo per la proiezione delle 21 (a partire dalle 20.30). Questa sera va in scena un’anteprima della prossima stagione: Bolero, di Anne Fontaine. Il film è ambientato a Parigi nel 1928. La coreografa Ida Rubinstein (Jeanne Balibar) commissiona al compositore Maurice Ravel (Raphaël Personnaz) la realizzazione di un brano per un balletto, destinato a essere il fulcro della nuova stagione teatrale. Famoso ma in crisi creativa, Ravel attraversa un momento di blocco interiore che lo spinge a mettere in discussione il proprio linguaggio musicale. Riesce finalmente a trovare la sua ispirazione nella ripetizione ossessiva di un’idea musicale semplice, che lui definisce "il suono delle origini". Sarà quello che darà vita al Boléro, la sua opera più celebre e al tempo stesso più controversa. Il suo processo creativo si intreccia con la vita di tre donne determinanti nella sua esistenza: la ballerina Ida Rubinstein, la mecenate Misia Sert (Doria Tillier) e l’amica pianista Marguerite Long (Emmanuelle Devos), figure centrali nel sostenerlo nei momenti di maggiore isolamento. Nonostante il supporto delle sue muse, Ravel combatte la sua perenne frustrazione, alimentata dalla sua ricerca di perfezione e dalla sensazione che il suo stile musicale, sofisticato e fuori dal tempo, non riesca a comunicare con il pubblico. Il Boléro, che si sviluppa attraverso la ripetizione crescente e l’intensificazione dei temi musicali, diventa il riflesso della sua vita: un ciclo che si ripete incessantemente, fino a raggiungere un culmine inevitabile. Domani è il turno di Superman. Il film scritto e diretto da James Gunn, inaugura il nuovo universo narrativo ’Gods and Monsters’ dei DC Studios con una storia che evita le origini per proiettare subito l’Uomo d’Acciaio nel cuore del conflitto. Sabato la proiezione sarà in collaborazione con Sunset, Tiresia e Rivista Billi e il film sarà presentato da Martina Mastellone. In scena andrà Fuori. Il film diretto da Mario Martone, racconta un momento cruciale nella vita della scrittrice Goliarda Sapienza (Valeria Golino), ispirandosi a una vicenda reale. Domenica sarà il turno di un grande classico restaurato: l’indimenticabile 8 1/2 di Federico Fellini. Lunedì una nuova anteprima: Jane Austen ha stravolto la mia vita, di Laura Piani. L’azione ha inizio a Parigi e vede protagonista Agathe Robinson (Camille Rutherford), una giovane donna che vive tra le pagine dei suoi romanzi preferiti e lavora nella leggendaria libreria Shakespeare & Co., ma sogna una vita degna di Jane Austen. Martedì c’è La stanza accanto, di Pedro Almodovar, che segue la storia di una madre imperfetta (Tilda Swinton) e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Mercoledì ecco Francesco Guccini: fra la Via Emilia e il West che porta sul grande schermo la versione completamente restaurata del concerto di Francesco Guccini del 21 giugno 1984, filmato a Bologna.