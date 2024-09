Cinema sotto le stelle. Oggi gratis per 10 lettori ’Hit Man - Killer per caso’

Un biglietto per il cinema ai primi 10 lettori che oggi consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo, corso della Repubblica 108, dalle 20.30. Il film in cartellone è Hit Man - Killer per caso, diretto da Richard Linklater. Il film segue le imprese di Gary Johnson (Glen Powell), un professore di psicologia un po’ impacciato, che vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison (Adria Arjona), che gli commissiona l’uccisione del marito. Tra i due nasce una relazione che ribalterà ruoli e certezze in un travolgente e intenso mix di situazioni comiche, bollenti e pericolose. Domani c’è Fuga in Normandia, di Oliver Parker, che racconta la storia di Bernard Jordan (Michael Caine), un uomo di 80 anni che si trova in una casa di riposo insieme alla moglie. Il giorno del 70° anniversario dello sbarco in Normandia, l’anziano decide di mettere in atto una ‘grande fuga’ dalla casa di cura per raggiungere gli altri veterani del conflitto mondiale, così da potere rendere memoria tutti insieme in Francia ai commilitoni morti. La sua fuga diventa subito un’eccentrica notizia che raggiunge ogni capo del mondo, tanto che il fuggitivo diventa l’attrazione della prima pagina di diversi giornali. Sabato tocca a Il caftano blu di Maryam Touzani. Helim e Mina (Saleh Bakri e Lubna Azabal) sono una coppia sposata che gestisce un negozio di caftani tradizionali, in una delle medine storiche del Marocco, precisamente nella città di Salé. Avendo molti clienti e per lo più esigenti, i due decidono di assumere un giovane apprendista che sembra avere del vero talento per le vendite. L’arrivo del ragazzo, però, inizia a minare l’equilibrio della coppia. Domenica va in scena Ferrari di Michael Mann. Ambientato nell’estate del 1957, racconta il periodo di profonda crisi vissuto dall’ex pilota Enzo Ferrari (Adam Driver), dopo che la bancarotta ha fatto capitolare l’azienda fondata da lui e sua moglie Laura (Penélope Cruz) soltanto dieci anni prima. In questo clima così delicato Ferrari crede una cosa possa sanare le ultime dolorose sconfitte della vita: scommettere tutto ciò che ha in una gara automobilistica, che percorre tutta l’Italia in 1000 miglia. Lunedì è il turno di Eileen di William Oldroyd. Siamo nella Boston degli anni ‘60 ed Eileen (Thomasin McKenzie) è una donna timida e quasi invisibile che lavora in una struttura carceraria. La sua vita cambia con l’arrivo di Rebecca (Anne Hathaway), la nuova psicologa del carcere. Martedì e mercoledì ci saranno due incontri legati al ciclo ‘Paure e desiderio’, realizzato in collaborazione con Sunset Studio, Tiresia e Nuove (Re)Visioni. Martedì si proietta il grande classico di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino e il giorno successivo Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola. Entrambi i film saranno preceduti da una presentazione di Matteo Lolletti.