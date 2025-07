Cinema sotto le stelle. Si parte stasera con . Nosferatu di Murnau

Al via stasera la rassegna cinematografica estiva della Val Bidente ‘Finestre sui cortili’ promossa dai Comuni di Civitella, Galeata, Meldola e Santa Sofia, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, della Pro loco di Cusercoli di 25 aziende del territorio e curata dalla DireFare.

Il programma propone ventuno proiezioni fino al 28 agosto, alcune accompagnate da cineaperitivi, per unire cultura e convivialità. Le serate si svolgeranno in luoghi diversi: a Meldola all’Arena Hesperia, alla Rocca di Teodorano, alle ex scuole elementari di Ricò e al circolo ‘C’è’ di San Colombano, mentre a Civitella (che aderisce alla rassegna per la prima volta) al campo sportivo G. Monti (in via Giovanni XXIII) e al castello di Cusercoli. Invece a Galeata le proiezioni sono previste in via Zannetti, alle ex scuole elementari di San Zeno e al chiostro di Pianetto. Infine a Santa Sofia al Parco della Resistenza. In caso di meteo sfavorevole le proiezioni si svolgeranno nelle vicinanze al coperto.

"Questa rassegna è una ulteriore occasione per valorizzare il territorio – commentano gli amministratori della Val Bidente – e promuovere momenti di cultura e socialità all’aperto. Ci siamo affidati alla professionalità di Giancarlo Dini, apprezzato cinefilo e confidiamo in una buona presenza di pubblico come hanno evidenziato le rassegne degli scorsi anni".

Si parte oggi a Teodorano con la proiezione di Nosferatu il vampiro di Murnau con accompagnamento musicale dal vivo e aperitivo al Circolo Arci e si continua il 9 a Civitella con ‘Follemente’ (Paolo Genovese) e il 10 all’Arena Hesperia di Meldola con ‘Tornando a Est’ (Antonio Pisu) e la presenza dei protagonisti. Il 14 luglio in via Zannetti a Galeata ‘Giurato numero 2’ (Clint Eastwood) con aperitivo presso Bar de Borg, mentre il 16 a Civitella ‘La stanza accanto’ (Pedro Almodovar) con aperitivo Trattoria Da Piseppo. Sempre a luglio il 17 all’Arena Hesperia di Meldola ‘U.S. Palmese (Marco e Antonio Manetti), il 21 a Galeata ‘Tornando a Est’ con aperitivo Bar de Borg, il 23 a Santa Sofia con ‘U.S. Palmese’ con aperitivo all’Haller’s Bar, il 24 all’Arena Esperia ‘La stanza accanto’ e il 28 a San Zeno ‘Napoli-New York’ (Gabriele Salvatores) con aperitivo sede Pro loco.

Luglio si chiude il 29 a Santa Sofia con il film ‘Una notte a New York’ (Christy Hall) e aperitivo all’Haller’s Bar e il 31 all’Hesperia con ‘Giurato numero 2’.

Orari proiezioni 21,15, cine aperitivo 19,30. Costi: intero 6 euro e ridotto 5 euro; aperitivo 10 euro con prenotazione obbligatoria al 376.1224452. In agosto la rassegna continua con altre 6 proiezioni.

Oscar Bandini