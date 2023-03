CineTeatroForum 3.0 , domani film e dibattito con Polidori

Legalità, diritti umani e dipendenze, sono questi i temi di CineTeatroForum 3.0 promosso da Boa e Ugo a Forlimpopoli. Boa è un’associazione di ventenni forlimpopolesi costituitasi per creare occasioni di confronto tra i giovani. Ugo è la realtà di giovani volontari, sempre della città artusiana, che dal 2018 gestisce il servizio di apertura, organizzazione e chiusura dell’aula studio. Il CineTeatroForum 3.0 parte domani alle 20,45 al Verdi con la proiezione del film ‘Tutta la bellezza e il dolore’ di Laura Poitras. Nan Goldin, fotografa contemporanea e attivista internazionale, contro l’azienda farmaceutica della famiglia Sackler, tra le maggiori responsabili della crisi degli oppioidi e di oltre 100.000 morti per overdose da farmaco. Vincitore del Leone d’Oro per il miglior film alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022 e candidato al Premio Oscar nella sezione documentario. A fine serata ospite dei ragazzi sarà Il dottor Edoardo Polidori, già direttore del Sert, che in un confronto veloce e dialogante interagirà con i presenti in sala a partire dal film e dalle suggestioni che ha provocato fino al tema delle droghe leggere. Il 28 aprile sarà la volta dello spettacolo teatrale ‘Il Monsone’ di e con Beppe Casales che affronta il tema del caporalato e della legalità. La serata è in collaborazione e prevede un confronto con Adoc, Anpi e Libera. Il 25 maggio l’ultimo appuntamento prevede la proiezione di un film in collaborazione e dibattito con con Mediterranea, Centro Pace Cesena, Amnesty International Forlì per confrontarsi su diritti umani, integrazione contro emarginazione, accoglienza contro respingimento, pace e solidarietà contro guerra e prepotenze. Tutti gli eventi sono a pagamento. Ingresso: 4 euro.

Matteo Bondi