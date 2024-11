Cinquant’anni dopo, il ricordo resta vivo:. Silver è con noi

Segue dalla Prima

Tante sono state anche le iniziative organizzate nella nostra Forlì. Il vasto programma è iniziato a gennaio con gli incontri nelle scuole che sono proseguiti fino al termine dell’anno scolastico e successivamente con la riapertura delle scuole. Un encomio particolare va all’istituto comprensivo 7, alla dirigente Nadia Mastroianni, alle insegnanti delle scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie che, sotto la regia della professoressa Paola Mercatali, hanno realizzato uno straordinario percorso di murales nei vari plessi che è stato inaugurato il 18 ottobre.

Un profondo sentimento di gratitudine va all’Amministrazione comunale che ha collaborato alla realizzazione del progetto artistico e, insieme a noi familiari e all’Avis di Forlì, ha contribuito a realizzare importanti iniziative, soprattutto in occasione dell’anniversario del 4 agosto con la cerimonia al Parco Silver Sirotti di via Ribolle e il concerto degli Intercity Gospel Train Orchestra realizzato in due serate per dare la possibilità al maggior numero di persone di intervenire. In quell’occasione abbiamo anche potuto apprezzare, grazie alla magistrale interpretazione dell’attrice Silvia De Petris, la poesia scritta dal professor Maurizio Gioiello. Ringrazio la sensibilità del Comune, del Sindaco Gian Luca Zattini e del suo staff, sempre presente e operativo, così come ringraziamo il Presidente Avis Roberto Malaguti e tutto il mondo dei donatori di sangue e plasma.

Anche quest’anno si è svolto il memorial allo stadio Morgagni tra Forlì e Cesena, società alle quali va la nostra riconoscenza. Il 3 ottobre, Silver (nella foto) e gli altri ferrovieri caduti in servizio sono stati ricordati in occasione della Festa del Ferroviere al museo allestito presso la stazione di Forlì. Noi familiari vorremmo stringere in un gigantesco abbraccio i 1.500 partecipanti alla podistica organizzata da Aics in memoria di Silver, per volontà del suo presidente Bruno Molea, e svolta a Forlì il 13 ottobre. Emozionante è stata la cerimonia di intitolazione della nuova biblioteca dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale di Forlì a Silver Sirotti, scuola nella quale egli aveva conseguito il diploma nel 1968 con il massimo dei voti. Grazie al dirigente Marco Ruscelli, al suo team di docenti, collaboratori e studenti. Grande vicinanza e collaborazione è stata assicurata dal Club Forza Forlì e dal suo presidente Franco Pardolesi.

Unico rammarico è legato all’impossibilità di svolgere la partita del cuore dedicata a Silver con la presenza della Nazionale Italiana Cantanti che aveva dato piena disponibilità a partecipare con ricavato dagli ingressi a favore di Avis e Aido. Purtroppo non è stato possibile disputare l’incontro in autunno per la mancanza di certezza della disponibilità dello stadio, da parte del Forlì Calcio, a causa di un contenzioso in essere con l’Amministrazione. L’auspicio è che nella prossima primavera ci siano le condizioni per onorare questo impegno. Grazie Forlì, Silver è con noi.

Franco Sirotti, fratello di Silver, e famiglia