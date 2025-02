Cinque anni senza il grande Dino Amadori: "Così cambiò il punto di vista sulle cure"

È stato ricordato a Corniolo a cinque anni dalla morte, avvenuta il 23 febbraio 2020, il professor Dino Amadori. Nel corso della cerimonia, grazie al supporto della Pro loco e della Parrocchia di S. Pietro, è stata deposta una ghirlanda di fiori sull’edificio di via della Madonna 11, dove nacque il 21 aprile 1937 grazie alle cure dell’ostetrica Jolanda Vitali e per la gioia dei genitori Mario e Lucia Venturi.

Rino Amadori e il figlio Giovanni hanno ringraziato la folta delegazione composta da rappresentanti dell’Irst, dello Ior, oltre ai sindaci Ilaria Marianini, Gian Luca Zattini, Roberto Cavallucci, l’assessora regionale Gessica Allegni, il consigliere regionale Daniele Valbonesi, colleghi e numerosi amici. Poi i presenti si sono trasferiti nella bella chiesa di S. Pietro impreziosita da significative opere d’arte dove si sono intercalati i ricordi del figlio Andrea e del sindaco di Forlì Zattini: "Oggi sono diventato un fruitore dell’Irst, la sua seconda creatura dopo lo Ior. Amadori era un vulcano e al centro della sua azione vi erano sempre l’attenzione al paziente e il valore della solidarietà. In primavera, quando la natura si risveglia, intitoleremo proprio al professore che ha lottato per tutta la vita contro il cancro, i giardini del San Domenico".

Poi gli interventi del presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo Luca Panzavolta: "Lo Ior fondato da Amadori combatte da 40 anni il cancro e ogni giorno facciamo nostro il messaggio del professore, cioè di essere sempre dalla parte di coloro che soffrono attraverso il lavoro prezioso dei volontari e con i ricercatori, perché la speranza non venga mai meno".

La sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini ha ricordato il ruolo giocato da Amadori in campo medico ed oncologico, a partire dalle sue prime esperienze professionali all’ospedale Nefetti di Santa Sofia.

A sua volta, Fabrizio Miserocchi, direttore Ior e presidente Irst, ha voluto sottolineare la funzione avuta dallo Ior (prima creatura del professore) nella nascita dell’Irst, "e la preziosa collaborazione che continua". Per il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, "Amadori, nostro cittadino onorario, cambiò il punto di vista sulla cura del cancro", mentre Ilaria Cangini, biologa molecolare e ricercatrice Irst-Irccs in una testimonianza molto apprezzata ha sottolineato: "È stato un mio secondo padre, il mio mentore. Il prof era un pensatore libero che mi ha insegnato a pensare senza barriere o preconcetti. Lascia un vuoto immenso, ma anche uno spazio sconfinato nel quale continuare a seminare, coltivare e condividere il piacere della conoscenza". Infine Marco Cesare Maltoni, oncologo e direttore unità operativa cure palliative Asl Romagna, ha dichiarato: "Per Dino al centro del lavoro dei medici ci dovevano essere la persona e la ricerca, che deve avere sempre una ricaduta sociale".

Oscar Bandini