Cinque cene in omaggio ai lettori più romantici

C’è ancora tempo fino alle ore 10 di domani per inviare all’indirizzo mail [email protected] (attenzione, forli va scritto senza accento) i vostri messaggi d’amore che, poi, verranno pubblicati sull’edizione di San Valentino. Per quelli che la redazione giudicherà essere i più romantici e significativi ci sarà un premio speciale: si tratta di una cena in uno dei cinque ristoranti che hanno deciso di regalare una serata indimenticabile ai nostri lettori. Nel pomeriggio di domani contatteremo coloro che sono stati selezionati: per questo motivo, ci raccomandiamo di inserire in fondo alla mail un vostro recapito telefonico. Ecco dunque i ristoranti che hanno riservato un tavolo alle coppie di nostri romantici lettori. Alle Querce, in via Ravegnana, la tradizione la fa da padrona: qui sarà servita una cena alla carta, con la possibilità di scegliere tra tanti piatti, sia di mare che di terra. Una menzione speciale va ai primi piatti, alla carne alla griglia e al pesce fresco, cucinati con cura dagli chef dello storico ristorante forlivese. Per l’occasione lo staff del ristorante avrà cura di scegliere una colonna sonora soft ed evocativa e di offrire ai clienti un delizioso dolce a tema. Chi non conosce, a Forlì, Scarpina, il ristorante di...