Cinque coppie festeggiano a cena col Carlino

Amori di lunga data o appena nati, amori romantici, come nei film, ma anche divertenti e scanzonati, fondati sulla condivisione di passioni comuni, oppure dalla complicità al momento di affrontare le difficoltà della vita. In redazione abbiamo letto tutti i messaggi e abbiamo scelto i cinque che, per ragioni diverse, ci hanno colpito di più: saranno proprio loro a ricevere dei regali speciali per festeggiare insieme la festa dell’amore. Anna e Piero, ceneranno al ristorante ‘Le querce’, in via Ravegnana, dove potranno gustare piatti della tradizione romagnola, sia di mare che di pesce, in un’atmosfera intima e genuina. Per loro, in regalo, anche una scatola di cioccolatini a forma di cuore della cioccolateria Gardini. Simone e Ilaria potranno all’Osteria dal Peppo di San Lorenzo in Noceto, dove potranno assaggiare le proposte degli chef che fanno incontrare tradizione e innovazione, sempre all’insegna della qualità. Anche loro potranno ritirare il loro omaggio ‘Gardini’. Annalisa e Andrea, amanti dell’altitudine, ceneranno in collina, a Galeata, precisamente all’Osteria di via Zannetti, con specialità per tutti i gusti, dalla pasta fatta a mano ai secondi piatti km zero. Pure per Annalisa e Andrea, in omaggio anche i dolci ‘Gardini’. Angy e Paul ceneranno da Scarpina, in...