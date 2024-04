Cinque racconti che parlano con il cuore ai preadolescenti

‘Il posto del cuore’ è un libro composto da cinque racconti per altrettanti personaggi: cinque storie che parlano di amicizia, coraggio e di tutte quelle emozioni a cui a volte è difficile dare un nome. Il libro sarà presentato questa sera alle 20,30 al Brn Village a Forlimpopoli.

"Tutto è partito dal desiderio di parlare a tutti i ragazzi in pre-adolescenza – spiega l’autrice Elena Cocconcelli –, ma anche ai loro genitori per sollecitarli a uno sguardo più profondo riguardo le parole che usiamo nella nostra quotidianità, soprattutto a quelle che non riusciamo a dire per paura. La frenesia della vita ci porta troppo spesso ad essere sempre di corsa e non sempre ci ricordiamo di prestare attenzione e dare importanza a quello che diciamo agli altri, soprattutto alle persone che ci sono vicino".

Alla presentazione, oltre a Elena Cocconcelli, di professione consulente previdenziale presso Ricciu Consulenze, interverranno anche Valentina Frassineti, titolare della cartoleria Gamma e coautrice del volume: Michela Venturi, coordinatrice pedagogica servizi educativi; Sofia Giovannetti, membro dell’associazione Acbs; Max Meschini, scrittore.

"Davanti ai bambini, non ci si arrende – spiega così le motivazioni della pubblicazione del libro la Cocconcelli –. Sono loro che ci spingono ogni giorno a fare del nostro meglio. Sono loro che ci insegnano che non dobbiamo mai smettere di credere nei nostri sogni. Io un sogno, grazie al loro insegnamento, l’ho realizzato. Ma può essere così per ognuno di voi. Che siano i vostri figli, i vostri nipoti, i figli dei vostri amici, prendetevi il tempo per parlare con i bambini, per giocare con loro, per ascoltarli davvero". L’ingresso è gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione.

Matteo Bondi