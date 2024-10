Cintorino vota contro. La Lega firma lo strappo, finisce l’unanimità

Lo strappo della Lega si è consumato anche in giunta: Andrea Cintorino ha votato contro i due progetti, presentati dall’assessora al Welfare, Angelica Sansovini, sulla ‘Stazione di posta’ e ‘Housing first’ in centro per l’accoglienza ai senzatetto.

Un voto contrario che non ferma i progetti, approvati da tutti gli assessori e dal sindaco, ma che pone termine all’unanimità con la quale il sindaco Gian Luca Zattini aveva guidato la giunta comunale nel primo mandato. Dopo due settimane di tribolazione, dalla prima presentazione del progetto in seno alla terza commissione, al rinvio durante la giunta della scorsa settimana, passando per la riunione di maggioranza di lunedì scorso, si è quindi arrivati al momento decisivo di ieri pomeriggio, quando è stato chiesto agli assessori di esprimersi.

I progetti ora possono partire; la stessa Sansavini si era detta preoccupata sulle tempistiche di attuazione, durante l’audizione della commissione, visto che i fondi utilizzati sono quelli del Pnrr che danno come scadenza per il completamento delle opere metà del 2026. "In via Marsala 7 – aveva detto Sansavini –, al posto di quattro vetrine abbandonate, sorgerà una ’stazione di posta’; si tratta di un presidio sociale e sanitario di accompagnamento pensato per facilitare l’accesso alla rete di servizi territoriali. In corso Garibaldi 319, 256 e 260, verranno recuperati e riqualificati ulteriori appartamenti vuoti di proprietà del Comune da assegnare temporaneamente a persone fragili caratterizzate da percorsi di autonomia reddituale, abitativa e relazionale avanzata".

Dopo il voto contrario, è arrivata pure una nota stampa diffusa dal partito di Matteo Salvini: "La Lega continua a chiedere agli alleati una riflessione in più sull’ubicazione in centro storico di un centro servizi per persone senza fissa dimora e gravemente emarginate – si legge nel comunicato stampa –. Rimane sul tavolo la nostra richiesta all’assessore Angelica Sansavini di elaborare un piano alternativo in linea con quanto stabilito nella scorsa legislatura, per dare priorità alla riqualificazione e al recupero del centro storico dal degrado ereditato dal passato". Si motiva il voto dopo l’esito della riunione di maggioranza. "Sansavini, nei fatti, ha chiuso la porta ad ogni alternativa – scrivono i rappresentanti della Lega –. Ne abbiamo preso atto, ma è evidente che non abbiamo potuto votare positivamente in giunta una delibera che, a nostro avviso, tradirebbe le promesse fatte ai forlivesi, in particolare ai residenti e ai commercianti del centro storico e dell’area di via Marsala".

La nota è firmata dall’assessora Andrea Cintorino e dai consiglieri Albert Bentivogli, Daniele Mezzacapo e Marco Catalano. Contro il progetto è arrivata anche una nota di ’Indipendenza’ per voce del suo coordinatore provinciale, Massimo Viroli: "La proposta insulsa delle case ai senzatetto aggraverebbe il degrado del centro storico di Forlì".