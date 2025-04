Cippo in ricordo del militare. Thaman Gurun

Domenica mattina a Modigliana, nel quadro delle iniziative per l’80° anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo, sarà inaugurato un cippo a ricordo del militare Thaman Gurun, appartenente al reparto Gurkha dell’esercito inglese, esattamente nel luogo dove morì in combattimento sulla cima di monte San Bartolo, in via dei Frati e per questo decorato con la massima onorificenza della Victoria Cross. "Era doveroso – commenta il sindaco Jader Dardi, che invita tutti a partecipare – ricordare il reparto di militari dell’esercito alleato, rappresentato da volontari che assieme ai partigiani e ai reparti di altre nazioni combatterono contro i nazifascisti per liberare il nostro Paese".

La Brigata Gurkha era una unità scelta del British Army, i cui soldati venivano arruolati prevalentemente tra la popolazione del Nepal e dell’India settentrionale. I Gurkha dalla fine del 1700 servivano come mercenari nell’esercito inglese perché legati da un debito di gratitudine alla corona britannica, che li aveva difesi da una invasione cinese.

Oltre a una delegazione di ex militari del reparto Gurkha, sarà presente a Modigliana per partecipare alla inaugurazione del cippo, realizzato in via dei Frati, il vice ambasciatore dell’Ambasciata indiana in Italia. Alle 8.30 è prevista una camminata con ritrovo e partenza da piazzale Enzo Ferrari per raggiungere il cippo in via Dei Frati. Alle 10.30 la cerimonia di inaugurazione. Alle 11.45 presso la sala del Consiglio Comunale ricevimento e saluto ai rappresentanti delle delegazioni straniere.

