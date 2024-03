Circa 200 al presidio per i diritti: "Continueremo a lottare"

"Non una manifestazione, ma un presidio". La piazza dell’8 marzo a Forlì è dedicata non solo alle donne, ma a tutte le persone, "le soggettività" oppresse, in una giornata "che non vuole essere di festa, ma di lotta". Organizzato da diverse associazioni, come il Gruppo di ricerca femminismi Forlì, la biblioteca internazionale ‘Iris Versari’, Rea, Forlì Città Aperta, il collettivo Monnalisa, l’Udu Forlì e lo Sportello lgbt di Forlì, il presidio si è svolto nello spazio, peraltro transennato e quindi poco visibile, lasciato libero dall’evento di ’street food’, che resterà in piazza per tutto il fine settimana.

Ma c’erano molte persone, circa 200, a riempirlo e ad ascoltare, in cerchio, i numeri della discriminazione e della negazione dei diritti e delle diversità. Le strutture sanitarie dove si pratica l’aborto e quelle dove prevale l’obiezione di coscienza, i luoghi dove essere informati sulle malattie sessualmente trasmissibili e quelli dedicati all’assistenza per la transizione di genere. Con parole d’ordine quali: "Ci siamo, esistiamo, resistiamo" e "siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce", in piazza con le più giovani c’erano anche le femministe storiche di Forlì, che hanno curato una mostra fotografica dal titolo ‘Custodire per trasmettere: storia del femminismo a Forlì’ allestita presso l’Istituto Storico della Resistenza.

Tra i manifestanti, anche Maria Giorgini, segretaria confederale della Cgil di Forlì-Cesena, in piazza "per condividere la necessità di manifestare per una vera parità di genere, anche sui posti di lavoro, a partire dai salari, che, per le donne, in provincia di Forlì, sono più bassi del 32% rispetto a quelli degli uomini".

Paola Mauti