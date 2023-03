Circa 600 catechisti e mille educatori

La diocesi di Forlì-Bertinoro si estende per 1.182 chilometri quadrati, è formata da 187mila abitanti (175mila cattolici), che vivono in 76mila famiglie, formate in media da 2,5 componenti ciascuna. I ministri ordinati sono 98 preti (di cui 70 diocesani, 56 dei quali attivi, e 13 stranieri), 15 religiosi e 14 diaconi permanenti. Si stima che fra dieci anni i preti diocesani sotto i 75 anni saranno appena 30. A giugno è prevista un’ordinazione. I consacrati in diocesi sono 20 religiosi (di cui 15 sacerdoti) in 5 comunità; 128 le suore, in 17 comunità. I ministri istituiti sono 48. Nella curia vescovile operano 26 uffici e 10 servizi diocesani.

Tra gli operatori pastorali si stimano 600 catechisti, 300 animatori delle Caritas parrocchiali, 120 volontari della Caritas diocesana, 205 ministri straordinari (quelli che, per esempio, distribuiscono l’Eucaristia durante la messa insieme ai preti). Movimenti e associazioni impegnano circa mille educatori. Le parrocchie sono 128 (quasi il 70% sotto i mille abitanti), suddivise in 25 unità pastorali, raggruppate in 10 vicariati (6 a Forlì, 1 per Bertinoro-Forlimpopoli, 1 per ciascuna delle tre vallate). Un esempio di unità pastorale, che coincide col vicariato, può essere quella di Forlì centro storico: 7 parrocchie per 13.600 abitanti. Ne fanno parte Cattedrale, San Biagio, Schiavonia, SS. Trinità, Ravaldino città, Santa Lucia, San Mercuriale. I vicariati Forlì est o Forlì nord arrivano a 29.450 e 16.350 abitanti. Il vicariato con più parrocchie è quello della Val Bidente (20).

q. c.