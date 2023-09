Circoli Pd, ecco il calendario

Prosegue il confronto tra i due i candidati alla segreteria territoriale del Pd Forlivese, Alessandro Gasperini e Gessica Allegni. Ecco le prossime assemblee: oggi a Portico e San Benedetto alle 20.30, nella sala Iris Versari (via Tosco Romagnola, 30). Domani si riuniscono i Circoli di Castrocaro Terme e Terra del Sole, alle 10, nella sede di piazza Martelli 4; Galaeta, alle 17, al Centro Giovani in via Cenni 10; Ca’Ossi, alle 10, al Bar Ca’Ossi di via Don Minzoni 35. Domenica 24 tocca ai Circoli Pd di Cava - Villanova, al Circolo Arci Rivalta di viale Bologna 250 Forlì, alle 10, Romiti, al Circolo Asioli di Corso Garibaldi 250, alle 9 e San Martino in Strada, alle 9.30, alla Palestra Marabini, viale dell’Appennino 496, Forlì.