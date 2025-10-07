Circolo Pd, Valbonetti eletta all’unanimità nuova segretaria

Il Circolo Pd di Predappio-Fiumana ha eletto all’unanimità la nuova segretaria: Nicoletta Valbonetti, 58 anni, commerciante che gestisce un piccolo supermercato e consigliera comunale. Valbonetti succede a Luca Flamigni, che ha guidato il partito a Predappio-Fiumana per diversi anni. Puntuale è arrivato da Forlì il commento del segretario territoriale, Enrico Monti: "Voglio ringraziare Luca Flamigni per il prezioso lavoro svolto in questi anni e Nicoletta Valbonetti per essersi messa a disposizione. Ora andiamo avanti insieme verso le sfide future".

Immediata anche la risposta della neoeletta: "Dobbiamo ripartire, ricominciare a comunicare con le persone, ascoltare i loro bisogni, dare valore alla partecipazione, alla costruzione collettiva di un futuro migliore per il nostro territorio".

Per la nuova segretaria "occorre un rinnovamento che sia capace di essere una casa accogliente, uno spazio di confronto libero e rispettoso dove le differenze diventino ricchezza e le idee si trasformino in proposte". Valbonetti, grazie anche alla sua esperienza di consigliera comunale della lista di minoranza (insieme a Gianni Flamigni ed Edoardo Rossi, guidata dalla capogruppo Monica Fucchi), annuncia: "Alcune proposte noi le abbiamo già: il miglioramento della viabilità lungo la Sp 3 del Rabbi, che coinvolga anche il Comune di Premilcuore; la costruzione della strada che permetta un percorso alternativo alla viabilità predappiese, che non ci faccia rimanere isolati in casi di eventi calamitosi. E ancora, il futuro dell’ex Casa del fascio; la funzione e l’uso degli spazi dell’ex Casa del popolo di Fiumana".

Conclude la neo eletta: "Il percorso è lungo, difficile, tutto in salita, ma se lo affrontiamo con i giusti passi e insieme, forse possiamo raggiungere la vetta". Sembra di capire che la ‘vetta’ sia la riconquista del Comune alle prossime elezioni comunali.

Quinto Cappelli