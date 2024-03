Circolo Prometheus, un incontro dedicato al Sommo Poeta

Il circolo culturale Prometheus organizza, in collaborazione con il gruppo Facebook ’Per non morire’, una serata "non conforme" dedicata a Dante presso la pizzeria da Bacco a Pievequinta giovedì 21 marzo alle ore 19. "Del Sommo Poeta verranno presi in esame i tempi storici – spiegano gli organizzatori – che sembrano ripetersi oggi". Per informazioni e prenotazioni: Nino Righini 371.4435909, Lorenzo Baiardi 345.6195851. Sarà possibile degustare pizza, salumi e il pane dell’emigrante. Gli organizzatori avvisano che "si pagherà alla romana".