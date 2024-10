Circolo, verde speranza. Giovanissimi talenti

Buone prove per i giovanissimi atleti del Circolo Schermistico Forlivese alla prima prova Interregionale di spada, il Gran Premio Giovanissimi a Faenza: in gara Bambine e Maschietti (under 10), Giovanissime e Giovanissimi (under 11), Ragazze e Ragazzi (under 12 e 13). I migliori risultati arrivano dai Maschietti. Infatti, con 35 partecipanti, la competizione è dominata dagli schermidori forlivesi, capaci di ottenere un primo e un secondo posto, rispettivamente con Giulio Gentilini e Leonardo Bagattoni, buon 7º Diego Zaccheroni e tra i primi 20 anche Pietro Tasca (16º) e Vittorio Maria Guarini (19ª). Gentilini e Bagattoni, i migliori anche nella fase a gironi, dominano poi tutti gli avversari nel tabellone ad eliminazione diretta. Il gran derby in finale si risolve 2-1 a favore di Gentilini.

Tra le Bambine, bel percorso di Anita Casacci, capace di arrivare alla semifinale e garantirsi il 3º posto. Un po’ di delusione per Gaia La Biunda (alla fine 9ª), la migliore di tutte nella fase a gironi ma eliminata agli ottavi 10-9 dalla lughese Vera Baldini. Per arrivare in semifinale, la Casacci (3ª nella fase a gironi) ha superato il derby nei quarti (10-3) contro Eleonora Maroncelli (alla fine 7ª). La Casacci si è arresa poi 9-4 in semifinale alla faentina Foschini, vincitrice della prova. Tra le prime 16 anche le gemelle Bianca (12ª) e Anita (16ª) Gentili.

Tra i 67 Giovanissimi buona prestazione di Filippo Reseda Arfelli, 8º alla fine. Lontani dai primissimi gli altri forlivesi: Luca Lombini (27º), Leon Zamboni (32º), Alessandro D’Angelantonio (35º) e Mathias Paparella (43º). Due forlivesi in pedana tra le giovanissime: entrambe tra le prime 16. Angelica Casoni 7ª, Adele Amico 13ª. Tra i primi otto Lorenzo Balelli, 7° su 112 partecipanti nella categoria Ragazzi-Allievi. Poca fortuna per il resto del gruppo: Filippo Fiori (45º), Ettore Gentilini (88º) e Giacomo Gimelli (103º). Infine Anita Scarpellini 84ª tra le Ragazze-Allieve.

Ugo Bentivogli