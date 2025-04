Cisco e Fricò Royal: biglietti al via

È stato svelato il primo ospite dell’estate a Bertinoro: la macchina organizzativa si è già messa in moto in vista della rassegna di eventi promossa dal Comune. Si è aperta infatti la biglietteria on line (www.boxol.it/next/it/Entroterre/select-ticket/563644) per Fricò Royal, la lunga notte di festa tra musica, arte e culture, l’11 luglio. La formula è quella di sempre, con un susseguirsi di concerti, animazione nelle strade e nelle piazze del borgo. Ma quest’anno c’è una novità: per la prima volta Fricò Royal farà da cornice a un grande concerto live, quello di Cisco Bellotti, voce storica dei Modena City Ramblers dal 1992 fino al 2005. Sarà un’esibizione trascinante all’insegna del folk rock, in piazza della Libertà, trasformata per l’occasione in un palcoscenico sospeso tra cielo e terra. Con un unico biglietto sarà possibile partecipare al concerto e a tutte le altre iniziative di Fricò Royal.

ma.bo.