Cise, confermato tutto il cda

Il consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Cise (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico), ente strumentale della Camera di commercio della Romagna, è stato rinnovato per il prossimo triennio: conferma unanime di tutti i componenti del cda.

Il presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, per statuto è anche presidente di Cise. Ma ha confermato la delega a guidare la società ad Andrea Castiglioni (foto), direttore di Confcommercio Rimini. Gli altri componenti sono: Maria Teresa Bonanni (presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Forlì-Cesena); Renata Mantovani (presidente della cooperativa sociale Cad e consigliera dell’ente camerale); Gianluca Capriotti (segretario generale di Confartigianato Rimini e consigliere della Camera); Giuseppe Montaguti (amministratore delegato di Infia Group, che ha sede a Panighina di Bertinoro). Battistini ha elogiato gli "ottimi risultati" di "uno strumento essezionale" per "progetti di innovazione".

Cise si occupa di formazione, assistenza tecnica e progetti strategici. Come "laboratorio per l’innovazione", realizza soluzioni avanzate per la digitalizzazione e la sostenibilità. Inoltre è un ente per il rilascio delle certificazioni SA8000 (responsabilità sociale d’impresa) e UNI PdR 125 (parità di genere).