Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bologna Europa LeagueAllerta meteoVittima scritte sessisteRisucchiato dall'elicaRistorante chiusoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaCise, confermato tutto il cda
30 ago 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Cise, confermato tutto il cda

Cise, confermato tutto il cda

Il consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Cise (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico), ente strumentale della Camera di commercio...

Il consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Cise (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico), ente strumentale della Camera di commercio...

Il consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Cise (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico), ente strumentale della Camera di commercio...

Per approfondire:

Il consiglio di amministrazione dell’azienda speciale Cise (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico), ente strumentale della Camera di commercio della Romagna, è stato rinnovato per il prossimo triennio: conferma unanime di tutti i componenti del cda.

Il presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, per statuto è anche presidente di Cise. Ma ha confermato la delega a guidare la società ad Andrea Castiglioni (foto), direttore di Confcommercio Rimini. Gli altri componenti sono: Maria Teresa Bonanni (presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Forlì-Cesena); Renata Mantovani (presidente della cooperativa sociale Cad e consigliera dell’ente camerale); Gianluca Capriotti (segretario generale di Confartigianato Rimini e consigliere della Camera); Giuseppe Montaguti (amministratore delegato di Infia Group, che ha sede a Panighina di Bertinoro). Battistini ha elogiato gli "ottimi risultati" di "uno strumento essezionale" per "progetti di innovazione".

Cise si occupa di formazione, assistenza tecnica e progetti strategici. Come "laboratorio per l’innovazione", realizza soluzioni avanzate per la digitalizzazione e la sostenibilità. Inoltre è un ente per il rilascio delle certificazioni SA8000 (responsabilità sociale d’impresa) e UNI PdR 125 (parità di genere).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata