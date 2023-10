Città di Forlì, ecco i vincitori. Oggi i premi

La premiazione dei vincitori della XX edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Forlì si terrà oggi alle15, nella sala polivalente del teatro Pollini della Residenza Zangheri, in via Andrelini 5, Forlì. Centinaia i testi arrivati da autori di tutta Italia. Di seguito l’elenco dei premiati nelle tre sezioni del concorso: premio Sandra Mazzini per la poesia inedita: 1° Maria Grazia Vai di Bubbiano (Milano), 2° Elisabetta Liberatore di Pratola Beligna (L’Aquila), 3°Antonio Sorbo di Venafro (Isernia); premio Irene Ugolini Zoli per la prefazione a un libro di poesie: 1° Alessandro Ramberti di Rimini, 2° Teresa Riccobono di Palermo, 3° Stefano Valentini di Padova - premio In Magazine per un racconto inedito: 1° Fabio Ravaioli di Santa Sofia, 2° Alessandra Beratto di Ivrea, 3° Michelina Buono di San Severo (Foggia).

Saranno poi consegnati i seguenti riconoscimenti: premio Renzo Camporesi alla classe IV B della scuola elementare Edmondo de Amicis dell’Istituto Comprensivo di Meldola; premio ‘La Cócla’ del Centro di Educazione Ambientale: alla classe III A della scuola primaria Peppino Vallicelli di Villafranca; alle classi III A e III B della scuola primaria Decio Raggi di Roncadello. Entrambe le scuole fanno parte dell’Istituto Comprensivo ‘Beatrice Portinari’. Il Premio Luciano Foglietta, riservato a una personalità della cultura forlivese, è stato assegnato al giornalista Pietro Caruso. Il Premio Orticadonna, dedicato a Tebe Fabbri e Luana Pagan, è stato attribuito a Loretta Giovannetti presidente dell’Associazione delle Associazioni Fo_emozioni e presidente della Uilt Emilia Romagna. Fra gli autori segnalati sono presenti anche alcuni romagnoli: nella poesia inedita Nicoletta Ciani di Faenza, Gianni Fagnoli e Mirella Paoletti di Forlì e nel racconto inedito Cristina Ghetti di Faenza e Laura Pezzi di Forlì. Info: 333.7167331.

r.r.