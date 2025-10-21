Città green, siamo nella top ten. Alberi, ciclabili e rifiuti: promossi

Forlì si conferma tra le 10 città più green d’Italia. A fotografare la sostenibilità della città mercuriale è il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Ambiente Italia, realizzato in collaborazione con il Sole 24 Ore, presentato ieri mattina a Roma. Per redigere la classifica sono state prese in considerazione le performance ambientali di 106 comuni capoluogo su dati del 2024. Forlì si è così aggiudicata la 10ª posizione della classifica nazionale, con un punteggio di 69,32% e un indice superiore alla media (54,24%).

Anche se in peggioramento rispetto allo scorso anno, quando con un indice di 72,4% si era posizionata al quinto posto, Forlì si mette in mostra in particolare per il numero di alberi ogni 100 abitanti (45 in aree di proprietà pubblica), i metri lineari di piste ciclabili comunali ogni 100 abitanti (94,9), la produzione annua di rifiuti urbani pro capite (491 kg), la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti (82%), ma anche energie rinnovabili con il conferimento di un bonus energia per quei Comuni che hanno sottoscritto e attivato le comunità energetiche. A vincere la classifica di quest’anno la città di Trento che ha preceduto Mantova e Bergamo. Tra le prime dieci ci sono anche altre 4 città dell’Emilia Romagna e occupano le posizioni dalla sesta alla nona: Reggio Emilia, Parma, Rimini e Bologna, che si conferma la prima delle grandi città. Alla presentazione dell’indagine di Legambiente, svoltasi a Roma presso il Palazzo Senatorio, ha partecipato, in qualità di relatore nella tavola rotonda dedicata agli esempi urbani più virtuosi, l’assessore alla transizione ecologica ed energetica del Comune di Forlì, Giuseppe Petetta.

"Quel cambio di passo che abbiamo intrapreso più di 6 anni fa per rendere la nostra città più sostenibile, amica dell’ambiente e al passo con le nuove sfide della rigenerazione urbana, sta dando i suoi frutti. Oggi Forlì è una città più vivibile e resiliente – ha spiegato l’assessore Petetta –, con 6mila nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto realizzate nelle aree maggiormente esposte alle isole di calore, interventi di forestazione in 18 aree verdi urbane, 6.500 metri quadri di superficie pubblica completamente cementata desigillata e convertita a prato, parcheggi realizzati con pavimentazioni drenanti per ridurre il carico delle acque sul sistema fognario, vaste aree ombreggiate e un nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale), che aspira a combattere le grandi sfide climatiche e ridurre in maniera importante il consumo di suolo".

Matteo Bondi