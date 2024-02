Città in musica. Live al Palafiera. E si lavora per Radio Bruno

Come ogni anno il Festival di Sanremo torna a puntare l’occhio di bue su un’evidenza: la musica ha in sé una forza catalizzatrice di grande potenza, capace di unire, ma anche di creare dibattito, emozione e trepidante attesa. Nel corso dell’anno appena cominciato, più che in passato, si punterà proprio su questa ‘magia’.

Di fatto è stata appena assegnata la gestione del PalaGalassi-Unieuro Arena: a occuparsi del calendario extrasportivo ora (e per i prossimi due anni) è la società riminese Stadium Srl di Ernesto de Filippis che già aveva gestito l’Rds Stadium di Rimini, puntando particolarmente proprio sulla musica. Ma non c’è bisogno di guardare al passato per intuire il futuro, infatti i gestori hanno già dichiarato la loro volontà di far diventare il palazzetto dello spot "un palcoscenico per grandi eventi della musica e dello spettacolo". Insomma: presto potrebbero tornare a Forlì concerti musicali importanti che sapranno stimolare anche un interesse extraforlivese.

"Abbiamo già fissato alcune date – ha anticipato de Filippis senza scoprire troppo le sue carte – che saranno svelate ufficialmente più avanti. Siamo certi di poter offrire, fin da subito, un calendario di primo piano. Questo è l’anno zero di un percorso che ci stimola e ci spinge a dare il meglio, per il nostro pubblico e per la realtà forlivese".

La musica potrebbe tornare protagonista in estate, con il concertone di Radio Bruno: tornato nel 2023, il Comune sta lavorando per un nuovo accordo che lo riproponga. Del resto, un tempo era una tappa fissa. Anno scorso fu un successo con circa 9mila persone.

Poi c’è l’entroterra: al teatro Mentore di Santa Sofia, ad esempio, è già cominciato il conto alla rovescia per il concerto di Nina Zilli che si terrà il 9 marzo. È confermato anche l’appuntamento estivo con ‘Acieloaperto’ che avrà luogo nello scenario suggestivo del parco fluviale di Santa Sofia: negli scorsi anni la manifestazione ha sempre registrato un boom di presenze con Brunori Sas prima e con i Fat Freddy’s drop poi.

Lanciando lo sguardo oltre il 2024 (ma non troppo oltre), a inizio 2025 sarà tagliato il nastro dell’ex Gil, pronto a diventare un auditorium. Il progetto parla chiaro: il punto di forza della nuova ‘casa della musica’ forlivese sarà proprio l’acustica che consentirà di organizzare anche concerti di altissimo livello che accontenterranno anche l’orecchio più esigente.

Sofia Nardi