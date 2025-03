Cittadinanza onoraria a Sansavini: "Importante ruolo per le Terme"

Dopo Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, angeli custodi della popolazione in occasione della drammatica alluvione del maggio 2023, un altro personaggio di spicco si appresta a entrare nell’albo che accoglie i cittadini onorari di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Già nel consiglio comunale del mese di aprile, si potrebbe infatti votare il conferimento a Ettore Sansavini, presidente di GVM Care & Research, fra i massimi imprenditori di riferimento del settore sanitario e dal 2003 attore fondamentale nella gestione delle Terme di Castrocaro, per le quali a inizio anno si è concluso l’iter di privatizzazione.

A sostenere la candidatura di un percorso già condiviso idealmente e che dovrà essere condiviso formalmente anche nella riunione dei capigruppo, per essere poi votato in consiglio comunale, il Pd locale, rappresentato nell’assemblea consiliare da Patrizia Campacci, e Insieme per Crescere, che fa capo all’ex prima cittadina Marianna Tonellato, affiancata nel salone municipale da Mirca Minati e Alessandro Piazza. "Riconosciamo l’importante ruolo che Sansavini ha ricoperto nello sviluppo e rilancio delle Terme di Castrocaro, trasformandole in un polo di eccellenza nel settore della salute e del benessere – scrivono gli esponenti dei due gruppi d’opposizione –. Il suo impegno imprenditoriale, che prosegue anche in questi giorni con i lavori di rinnovamento all’ingresso delle terme, ha contribuito in maniera significativa alla crescita del nostro territorio, sia a livello sanitario che turistico".

Fra i recenti successi imprenditoriali del leader di GVM, il monitoraggio telemedico dei bioparametri vitali degli astronauti a bordo della missione spaziale internazionale Ax-3 di Axiom Space, nel 2024, e l’inaugurazione al Maria Cecilia Hospital, dopo i danni dell’alluvione, di una nuova Gamma Knife, tecnologia all’avanguardia, unica in regione, per il trattamento mininvasivo delle lesioni intracraniche.

L’avvio del percorso istituzionale viene confermato dalla rappresentanza politica di maggioranza. "Condividiamo un confronto fra le parti sul conferimento della cittadinanza onoraria al presidente Sansavini, personalità e imprenditore di indiscutibile profilo internazionale nell’ambito della sanità e della ricerca scientifica – dice il capogruppo di maggioranza Daniele Vallicelli –. Il sindaco ha acquisito il curriculum vitae attinente e incontrerà i capigruppo in settimana. Considerata l’importanza del personaggio e del riconoscimento, l’intenzione è quella di concordare una proposta unanime e regolamentare da proporre possibilmente già in occasione del Consiglio Comunale che si svolgerà ad aprile". Per una volta tutti allineati.

Francesca Miccoli