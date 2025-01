Cittadini-ecologisti all’opera. Ripulito il parcheggio in via Bertini

Un gruppo di cittadini forlivesi dotati di senso civico ha ripulito il parcheggio che si trova al numero 156 di via Bertini, all’altezza della fermata dell’autobus Armellini. Armati di guanti, ramazze e secchi, i volontari - titolari, frequentatori e amici della vicina palestra di arti marziali Bodhi Dharma - hanno raccolto i numerosi rifiuti abbandonati all’interno dell’area. Il risultato sono stati una quindicina di sacchi dell’immondizia, pieni di ogni genere di oggetto disperso nell’ambiente: mozziconi di sigarette, bottiglie di plastica, lattine, tappi, sacchetti dismessi e persino assorbenti da donna usati. Nel poco edificante computo dell’incuria sono finite anche decine di bottiglie di birra vuote, che sono state opportunamente differenziate dai partecipanti. Tra i rovi sono stati ritrovati anche alcuni pneumatici, un parafanghi d’auto e numerosi rottami pericolosi, oltre a una latta ancora piena di olio per autovetture. Gli uffici di Alea sono stati informati per l’opportuno ritiro dei rifiuti.