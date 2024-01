Ciume&Adele in concerto nel Ridotto

Riparte con l’inizio del nuovo anno, al Ridotto del teatro Fabbri in via Dall’Aste10, la Scuola dello Spettatore - Concerto Aperitivo che presenterà ‘11:11 Quadri Musicali’ col duo Ciume&Adele, composto da Adele Del Vecchio al violino e Stefano Del Vecchio all’organetto. Stefano, meglio conosciuto come Ciuma, è cantante e compositore e ha fondato nel 1990 il gruppo ‘Bevano Est’ con cui continua a suonare. Del Vecchio è la figlia adolescente di Stefano e presenta notevoli qualità artistiche come ha dimostrato in numerosi concerti col padre con cui è in grande sintonia. Il duo presenterà un concerto/performance che trasmetterà la grande passione per la musica attraverso composizioni originali e brani tradizionali unendo la delicatezza e l’energia dei due strumenti. L’orario è le 11:11 che ‘non è un refuso – come dichiara il direttore del Centro Diego Fabbri, Paolo De Lorenzi – ma la nuova formula che accompagnerà i Quadri Musicali anche nelle prossime date". La speranza è che il nuovo orario possa essere più congeniale a tutti, permettendo anche maggior tempo dopo lo spettacolo per un aperitivo con gli artisti prenotabile per 5 euro. L’ingresso all’evento è a offerta libera. Per l’aperitivo è richiesta la prenotazione. Info e prenotazioni: 328.2435950 (anche WhatsApp).

r.r.