Civica, Cheli si chiama fuori. Rossi: "Qui c’è solo da lavorare"

Adriano Cheli, cittadino attivo da decenni a Modigliana, impegnato a evidenziare disservizi e suggerire soluzioni al Comune, chiamato in causa dalla lista civica appoggiata dal M5S e Potere al Popolo per le prossime amministrative, se ne tira fuori. "Il 2 aprile è emersauna ipotetica terza lista civica in formazione alla quale stavamo lavorando – riferisce Cheli – La fattibilità di questa lista doveva rimanere segreta fino alla realizzazione dei dodici candidati consiglieri: pertanto mi dissocio da quanto dichiarato a mia insaputa". Cheli sostiene di aver continuato a cercare persone disponibili ad entrare in lista e di averne coinvolte diverse nel gruppo Whatsapp. "Giovedì sera – riferisce Cheli – abbiamo avuto il primo incontro ed evidentemente ci sono state incomprensioni nel buttar giù le basi di partenza. Da parte mia non ci sono le condizioni per proseguire". Cheli si scusa con le persone cui ha chiesto l’adesione e augura a chi vincerà di avere molta cura di Modigliana. "Per quanto mi riguarda continuerò con i miei progetti… che qualcuno vuol mandare in malora".

Sulla nascita del Comitato pro rielezione di Dardi a sindaco e sulla vicenda Cheli, così si esprime la probabile candidata di centrodestra Maria Cristina Rossi, attuale capogruppo di minoranza in consiglio: "Se il focus è perdere del tempo in una campagna elettorale prematura, quando c’è solo da lavorare o essere rieletti, con asfalto pre elettorale steso in fretta e furia o il conto dei voti porta a porta, il centrodestra è più interessato alla priorità dei lavori da fare: lo riassumerò in una parola ‘Pappona’, tralasciando il lungo elenco degli altri".

g.a.