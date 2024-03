Civica, ecco la Samorì. Ufficiale l’ingresso dell’ex assessora Pd. La sostiene Azione

Il deputato Ettore Rosato, vicesegretario nazionale di Azione, era ieri in città per appoggiare la candidatura di Sara Samorì, consigliera comunale nel gruppo misto, che, alle prossime amministrative, sarà nella lista ‘Forlì Cambia’, la civica a sostegno del sindaco Gian Luca Zattini. E, in questo modo, affiancato dal senatore Marco Lombardo, segretario regionale del partito, ha anche ufficializzato il posizionamento di Azione all’interno del centrodestra cittadino.

"Abbiamo fatto scelte sulla base della qualità delle proposte che ci arrivavano dai territori" spiega Rosato, facendo riferimento alla diversa decisione operata a Cesena, dove Azione sostiene il sindaco uscente Enzo Lattuca (Pd). Siamo accanto a Zattini, perché penso che abbia fatto quello che doveva, senza promesse roboanti. Facciamo scelte guardando alla buona politica". E si pronuncia sulle divisioni che, a partire da questa scelta, si sono concretizzate nel partito forlivese, con alcuni esponenti che, in aperta polemica, si sono schierati con il candidato del centrosinistra Graziano Rinaldini. "Nel nostro partito non c’è un capo e, se ci sono posizioni bipolari, si possono prendere decisioni diverse. Dopo le regionali, ci sarà un percorso congressuale – spiega –. Ci confronteremo e arriveremo ad una composizione".

È un percorso politico articolato, quello di Sara Samori: ex assessora allo sport nella giunta di Davide Drei, dai banchi del Pd è passata, un anno fa, al gruppo misto. Per approdare, in vista dell’imminente consultazione amministrativa, all’area che sostiene il centrodestra. Passando per l’associazione Per (sigla che indica i Progressisti, Europeisti e Riformisti), creata dallo stesso Rosato e dall’ex ministra Elena Bonetti. Un percorso, che, tuttavia, ne è convinta, sarà compreso dall’elettorato. E di cui rivendica la coerenza, sul filo di un personale posizionamento da "mazziniana".

"Sarò nella civica con il mio bagaglio valoriale – dice –. Sono di centro, era così anche quando ho iniziato la mia esperienza con Roberto Balzani alle primarie del Pd, nel 2008. Mi consideravo ed ero una figura trasversale, una mazziniana". E spiega i motivi della scelta di schierarsi con il sindaco uscente: "Ho apprezzato Zattini per il suo pragmatismo, per la capacità di analizzare gli errori, dimostrando in questo modo di amare la città. La mia stessa passione è alimentata dall’esperienza amministrativa".

Interviene Paola Casara, assessora alle politiche educative e promotrice della lista, per spiegarne la genesi: "La Civica è nata da idee e relazioni tra le persone, perché è questo che fa la differenza. Senza alzare i toni, con i cittadini che si riconoscono in questo stile. Abbiamo tanti giovani e il programma sarà declinato sui bisogni delle persone". "Noi vogliamo rappresentare la buona politica – conclude il sindaco –. Non abbiamo mai parlato di poltrone, ma del progetto politico, senza gabbie ideologiche, perché ‘centro’ vuol dire inclusione".