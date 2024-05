Civitella, al Birrificio una mostra dedicata ai Nirvana con foto di Charles Peterson Il Birrificio Mazapegul di Civitella ospita la mostra fotografica "In Bloom. I Nirvana di Charles Peterson" in onore dei 30 anni dalla scomparsa di Kurt Cobain. L'esposizione documenta la carriera dei Nirvana con scatti inconfondibili del fotografo. In programma anche una Masterclass sul Grunge e il Mazapegul Music Festival. Ingresso gratuito.