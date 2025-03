Civitella, ancora strade martoriate. Cantieri: una lunga lista d’attesa. Sopralluogo della Protezione civile

Continuano ad essere al limite della percorribilità alcune strade comunali e vicinali in Comune di Civitella in particolare la Voltre-Seguno e la Seggio-Montevecchio. Resta inoltre chiusa la Sp 76 da Collina a Cigno-Civorio. Nei giorni scorsi sono intervenuti per un sopralluogo anche i tecnici della Protezione Civile. "Un intervento richiesto – specifica l’assessora Lisa Paganelli – dopo gli eventi straordinari del 14-15 febbraio. Ci siamo concentrati sulla Voltre-Seguno, la Seggio-Montevecchio e la Cusercoli-Favale dove il Comune è già intervenuto con interventi di somma urgenza in attesa che la Sogesid risolva definitivamente i problemi di sicurezza. Visto che gli smottamenti e le frane continuano abbiamo chiesto un aiuto alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna".

A giugno 2024 sono iniziati i lavori per il ripristino dei danni post-alluvionee allo stato attuale sono partiti quasi tutti i cantieri assegnati al Comune: di questi, alcuni sono conclusi, altri sono appena iniziati e la scadenza per la chiusura dei lavori è prevista per fine estate. "L’investimento è di circa 8 milioni. Per quanto riguarda i lavori che sono invece in capo al governo e da realizzare dalla Sogesid (oltre 20 milioni) – precisa il Comune – dovrebbero iniziare la prossima estate e durare circa un anno, in modo da essere conclusi nell’estate del 2026. È necessario considerare, tuttavia, che ci sono già stati rallentamenti causati dal cambio del Commissario a gennaio 2025". Il passaggio di consegne e l’insediamento della nuova struttura commissariale ha comportato la revisione delle procedure per la ricostruzione e un conseguente slittamento in avanti dei tempi tecnici".

Lo stato degli interventi nelle strade comunali vede: San Giovanni in Squarzarolo (300.000 euro) lavori iniziati e finiti al 70%; Seggio Montevecchio (400.000) progetto esecutivo presentato è in fase di approvazione; Bonalda (120.000) lavori conclusi e rendicontati alla struttura commissariale; Voltre-Seguno (300.000) lavori appaltati e iniziati; Castagnolo (60.000) lavori conclusi e rendicontati alla struttura commissariale; Pescaglie (36.000), Montefantini (80 mila) e Petrella via Piana (100 mila) conclusi e rendicontati alla struttura commissariale. E ancora Cigno - Seguno (40.000) lavori da appaltare progettazione conclusa; San Paolo in Aquiliano (80.000) e Pian di Berto Rullato (40.000) lavori conclusi e rendicontati; Castellonchio (40.000) lavori da appaltare progettazione conclusa; Castagnolo (390.000) progetto esecutivo presentato in fase di approvazione; Civorio - Montarsiccio (358.000) progetto esecutivo presentato in fase di approvazione; Mastalsò (250.000) e Castellonchio (300.000) progetti esecutivi presentati in fase di approvazione; Cusercoli Favale (600.000) lavori appaltati e iniziati; vicinale Cà Bionda Farneto 250.000,00 lavori da appaltare progettazione conclusa.

"Inoltre siamo in fase di progettazione o di appalto di numerose strade vicinali – conferma il sindaco Claudio Milandri – per un importo superiore ai 5 milioni. Uno sforzo di progettazione e di pratiche amministrative per appalti e rendicontazioni non indifferente per la struttura comunale che ringrazio".

"Siamo preoccupati per la situazione dei nostri agricoltori e allevatori – conclude l’assessora Paganelli – perché oltre alle strade martoriate, le difficoltà non mancano nella gestione delle loro aziende e per il mancato reddito. A breve ci incontreremo con tutti per verificare come far fronte ai tanti problemi e per impedire un nuovo spopolamento delle nostre colline".

Oscar Bandini