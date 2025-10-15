Civitella, aule rinnovate e ’patto educativo’

Si concretizza a Civitella il patto educativo tra Comune, istituto comprensivo, associazioni e famiglie. Nei giorni scorsi si è svolta innanzitutto l’inaugurazione delle aule rinnovate della scuola secondaria di primo grado ‘Don Milani’ e della Scuola Primaria ‘T. Franceschi – Pignocchi’ di via Aldo Moro.

"Una inaugurazione che abbiamo fortemente voluto – chiariscono il sindaco Claudio Milandri e l’assessora alla istruzione Stefania Marchi – in quanto nelle settimane scorse prima dell’avvio dell’anno scolastico le aule sono state pulite e imbiancate da insegnanti e genitori volontari e sono state decorate con murales dagli studenti nell’ambito di un progetto finanziato con fondi Pnrr. Come Comune abbiamo fornito i nuovi arredi".

Inoltre aggiungono: "negli ultimi due anni abbiamo riqualificato dal punto di vista energetico gli edifici con 470 mila euro messe a disposizione da Forlì Mobilità Integrata , l’impiantistica della palestra grazie a 270 mila euro del Pnrr e 292 mila euro per il rifacimento della copertura, la coibentazione e il consolidamento sismico. Tre interventi pari a oltre 1 milione di euro".

Oltre al parte strutturale ha perso corpo anche il ’Patto educativo di comunità’ tra 23 soggetti, scuole, Comuni e realtà del terzo settore di Civitella e Galeata, impegnati per il benessere e la buona riuscita degli studenti e per il dialogo con le famiglie. Patto fortemente voluto dall’Istituto Comprensivo di Civitella, dai Comuni di Civitella e Galeata e dalla cooperativa sociale DiaLogos con il sostegno del progetto ‘Relazioni Generative’ realizzato a cura del Consorzio di Solidarietà Sociale Forlì-Cesena. Il progetto finanziato dalla Fondazione Carisp di Forlì all’interno del progetto ‘Territori e comunità’ è finalizzato a rafforzare la collaborazione tra scuola, istituzioni e rete territoriale per prevenire e contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, costruendo un sistema educativo inclusivo, partecipato e solidale che accompagni i più giovani nella crescita personale, sociale e culturale.

"Questo patto rappresenta un passo concreto verso una comunità educante – ha dichiarato Giovanna Tarantola dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Civitella – che si riconosce nella responsabilità condivisa di accompagnare i bambini e i ragazzi nel loro percorso di crescita". A sua volta Patrizio Orlandi presidente della cooperativa sociale DiaLogos: "Questo patto è il risultato tangibile di un lavoro di relazione e fiducia costruito nel tempo con le scuole, le famiglie, le istituzioni e il mondo del volontariato. Significa riconoscere che educare non è compito di pochi, ma una responsabilità condivisa di tutta la comunità".

Oscar Bandini